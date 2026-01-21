В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на ОИ-2026

Аналогичным образом латвийские телеканалы поступили на чемпионате Европы по санному спорту.
«Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту вовсе, однако это нанесло бы вред латвийским саночникам, которые вынуждены выступать вместе со спортсменами из России. Это осознанное редакционное решение, а не техническая случайность, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз», — сказал Цирценис.
Ранее Олимпийский комитет Латвии порекомендовал своим спортсменам избегать любых контактов с представителями России и Белоруссии на Олимпийских играх в Италии.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. На данный момент МОК пригласил выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе девять российских спортсменов: лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян, конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, а также ски-альпиниста Никиту Филиппова.
В санном спорте к ним могут присоединиться Павел Репилов и Дарья Олесик, заслужившие олимпийские путевки по итогам чемпионата Европы в Оберхофе, где Репилов занял 18-е место среди мужчин, а Олесик — 12-е у женщин.