Дональд Трамп рассказал о встрече с боксером Геннадием Головкиным

Дональд Трамп дал интервью каналу UFC на Youtube.

Джим Нортон задал вопрос о бое Геннадия Головкина против Сауля Альвареса, из-за которого, по мнению ведущего, больше не хочется смотреть бокс.

Бывший президент США начал свой ответ с воспоминаний о первой встрече с казахстанским боксером.

«Я тогда был в Мар-а-Лаго (частная резиденция во Флориде, принадлежащая Дональду Трампу), где живут очень элегантные, но не мускулистые люди. Среди них был парень этот парень, GGG. Тогда я о нем еще не слышал. Взглянув на него, я сразу понял, что он боец. Он подошел и сказал: “Меня зовут Головкин, GGG. Я дерусь на Мэдисон-сквер-гарден” — сказал Дональд Трамп.

В момент знакомства Triple G был еще очень молод, подчеркнул экс-президент.