Дональд Трамп рассказал о встрече с боксером Геннадием Головкиным
45-й президент США ответил на вопрос о боксере из Казахстана.
45-й президент США ответил на вопрос о боксере из Казахстана.
Дональд Трамп дал интервью каналу UFC на Youtube.
Джим Нортон задал вопрос о бое Геннадия Головкина против Сауля Альвареса, из-за которого, по мнению ведущего, больше не хочется смотреть бокс.
Бывший президент США начал свой ответ с воспоминаний о первой встрече с казахстанским боксером.
«Я тогда был в Мар-а-Лаго (частная резиденция во Флориде, принадлежащая Дональду Трампу), где живут очень элегантные, но не мускулистые люди. Среди них был парень этот парень, GGG. Тогда я о нем еще не слышал. Взглянув на него, я сразу понял, что он боец. Он подошел и сказал: “Меня зовут Головкин, GGG. Я дерусь на Мэдисон-сквер-гарден” — сказал Дональд Трамп.
В момент знакомства Triple G был еще очень молод, подчеркнул экс-президент.
“Но он был великолепен. Он был настолько лучше всех остальных. Я наблюдал за тем, как он стал чемпионом. Но были бои с его участием… Не важно, против кого. Не хочу говорить. Его обокрали. Он доминировал в определенном бою и не получил решения в свою пользу. Это разбивает мое сердце. Ему тоже его тогда разбили. Этот парень был великолепным бойцом”, — заключил Дональд Трамп.