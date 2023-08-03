Тим Цзю станет чемпионом мира по версии WBO

Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю. В январе он должен был провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе против американца Джермелла Чарло, но Чарло отложил защиту титула из-за травмы. В июне Цзю снова вызвал американца на поединок. Ранее чемпион по версии WBA Super, WBO, WBC и IBF мексиканец Сауль Альварес сообщил, что проведет поединок с Чарло.

WBO назначила бой между Альваресом и Чарло на 30 сентября, он пройдет в Лас-Вегасе. Американец получит возможность выйти на ринг в качестве чемпиона WBO, но сразу после представления он лишится этого статуса. Цзю автоматически из временного станет полноценным чемпионом мира. Тим Цзю может получить титул раньше, если поединок будет отменен вне зависимости от причин.