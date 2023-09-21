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14:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский боксер Кевин Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре

Ранее Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России

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Источник: РИА "Новости"

«Кевин Джонсон слетал в Германию, чтобы перевезти в Россию свою собаку. Также он взял ипотеку на жилье в Самаре», — приводит ТАСС слова промоутера боксера Владимира Хрюнова.

Боксер ранее уже отмечал, что хотел бы жить именно в Самаре.

«В Америке я вырос в небольшом городке, и среда мегаполисов, которая так популярна в США, мне не нравится. А в России невероятно красивая природа и, конечно, великолепные люди. За долгие годы я очень хорошо изучил эту страну и ее прекрасные просторы. Здесь я по-настоящему могу исполнить американскую мечту, которая заключается в спокойной и свободной жизни в гармонии с самим собой. То же самое касается и Самары. Я бы хотел жить в этом замечательном городе», — говорил Кевин Джонсон.

44-летний Джонсон провел 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед (20 из которых —  нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии IBO, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив хорвату Петару Милашу

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