Американский боксер Кевин Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре

«В Америке я вырос в небольшом городке, и среда мегаполисов, которая так популярна в США, мне не нравится. А в России невероятно красивая природа и, конечно, великолепные люди. За долгие годы я очень хорошо изучил эту страну и ее прекрасные просторы. Здесь я по-настоящему могу исполнить американскую мечту, которая заключается в спокойной и свободной жизни в гармонии с самим собой. То же самое касается и Самары. Я бы хотел жить в этом замечательном городе», — говорил Кевин Джонсон.