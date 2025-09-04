Бокс вместо фитнеса: звезды раскрыли свой главный секрет стройности

Помимо физического эффекта, для нее это способ справляться с тревожностью. В отличие от монотонного бега, удары требуют концентрации и дают ощущение контроля. Фанаты часто обсуждают ее кадры из спортзала, где она выглядит собранной и заряженной энергией. Именно поэтому бокс стал частью ее рутины: он не только держит фигуру в тонусе, но и поддерживает баланс психики в условиях бешеного графика.