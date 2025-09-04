Ричмонд
Бокс вместо фитнеса: звезды раскрыли свой главный секрет стройности

Звезды все чаще меняют беговую дорожку на боксерский мешок. Удары, скакалка и раунды на лапах дают не только форму, но и драйв, которого обычно так не хватает в зале.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Эльза Хоск на публичном мероприятии
Эти звезды добились идеальной фигуры не в зале, а на ринге.Источник: Legion-Media

Обычный бег сжигает калории, но быстро надоедает. Бокс решает эту проблему: он совмещает кардио и силовую нагрузку, задействует все мышцы и при этом работает как антистресс. Зендея снимает напряжение после съемок, Эльза Хоск формирует фигуру для подиума, а Адриана Лима готовилась с помощью бокса к шоу Victoria’s Secret. Их опыт показывает: бокс делает тело подтянутым и стройным, а тренировки — интересными и эффективными.

Зендея: бокс как антистресс

Коллаж фотографий Зендеи, занимающейся боксом, чтобы снять стресс
Зендея выбирает бокс как способ держать тело в форме и справляться со стрессом.Источник: Соцсети

Звезда «Эйфории» тренируется в Лос-Анджелесе в той же студии, где занимаются Рианна и Джиджи Хадид. Ее любимый формат — женские бокс-сессии, включающие работу с лапами, удары по мешку и кардио-разминку на скакалке. В интервью Зендея отмечала, что бокс помогает ей чувствовать свое тело и сбрасывать напряжение после съемок.

Помимо физического эффекта, для нее это способ справляться с тревожностью. В отличие от монотонного бега, удары требуют концентрации и дают ощущение контроля. Фанаты часто обсуждают ее кадры из спортзала, где она выглядит собранной и заряженной энергией. Именно поэтому бокс стал частью ее рутины: он не только держит фигуру в тонусе, но и поддерживает баланс психики в условиях бешеного графика.

Эльза Хоск: удары по мешку вместо зала

Коллаж фотографий Эльзы Хоск, предпочитающей удары по мешку вместо спортзала
Эльза Хоск делает ставку на удары по мешку и скакалку, чтобы держать форму.Источник: Соцсети

Модель Эльза Хоск давно говорит, что бокс помогает ей не просто «моделировать», а реально строить тело. В ее тренировках — классика: раунды у мешка, удары на скорость и комбинации с прыжками на скакалке. Такой микс развивает руки и плечи, формирует пресс и делает фигуру более атлетичной.

Бывший «ангел» Victoria’s Secret отмечала, что именно бокс помог ей почувствовать себя сильной и выносливой, а не просто худой ради подиума. Чаще всего Эльза работает раундах по 3 минуты: сначала удары джебом и кроссом, затем комбинации с уклонами, а между раундами — скакалка для кардио. Такой формат заменяет час на беговой дорожке и одновременно прорабатывает мышцы верхней части тела.

Именно поэтому бокс стал для нее главной заменой зала: нагрузка остается интенсивной, но результат — не просто сжигание калорий, а заметный рельеф и выносливость.

Адриана Лима: бокс для подготовки к Victoria’s Secret

Коллаж фотографий Адрианы Лимы, которая готовилась к Victoria's Secret на занятиях боксом
Адриана Лима готовилась к показам Victoria’s Secret с помощью бокса и скакалки.Источник: Соцсети

Для Адрианы Лимы бокс был не модным экспериментом, а рабочим инструментом подготовки к показам Victoria’s Secret. Модель занималась с бывшим бойцом UFC Майком Меджи, который строил тренировки по принципу боевого лагеря. В них входили раунды у мешка, работа на лапах, прыжки на скакалке и интервальные спринты.

Главный акцент в тренировках Лимы был на кардио и пресс. За счёт ударов и постоянного движения пульс оставался высоким, что помогало сжигать калории и сушить тело. Скакалку модель добавляла сразу после раундов у мешка: 5−10 минут прыжков давали быстрый разгон метаболизма и проработку ног. Такой порядок упражнений позволял держать фигуру стройной и рельефной, не перегружая мышцы.

Опыт Зендеи, Эльзы Хоск и Адрианы Лимы показывает: бокс работает как полноценная замена кардио. Он помогает сжигать калории, формировать рельеф и держать тело в тонусе — при этом остается интересным и разнообразным, а значит, тренировки не надоедают.