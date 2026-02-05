Иман Хелиф готова пройти гендерный тест перед Олимпиадой-2028

На Олимпийских играх 2024 года в Париже 26-летняя Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, победив в финале на тот момент действующую чемпионку мира, китаянку Ян Лю (5:0). Во время Олимпиады Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила о том, что на чемпионате мира 2023 года в Индии Хелиф не смогла пройти гендерный тест из-за повышенного уровня тестостерона.
«Я не трансгендер. Я женщина. Я хочу жить своей жизнью… Конечно, я готова выполнить любое требование, предъявляемое ко мне для участия в соревнованиях. МОК должен защищать женщин, но при этом должен помнить, что, защищая женщин, он не должен причинять вред другим женщинам», — сказала Хелиф.
В мае 2025 года World Boxing ввела обязательное гендерное тестирование и временно отстранила Хелиф от выступлений в женской категории до его прохождения, после чего спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В августе 2025 года тренер Хелиф заявил, что его подопечная перестала заниматься боксом.