Непомнящий утратил единоличное лидерство на Турнире претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой в 12-м туре Турнира претендентов.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой в 12-м туре Турнира претендентов.
Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 55-м ходу. После этой встречи Непомнящий утратил статус единоличного лидера турнира. Теперь он делит лидерство в турнирной таблице с индийцем Гукешем Доммараджу и американцем Хикару Накамурой. В активе каждого из гроссмейстеров по 7,5 очков.
Турнир претендентов, который проходит в Торонто, завершится 22 апреля. Гроссмейстерам осталось провести на турнире еще по две партии. Победитель получит возможность сыграть матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем.
Непомнящий выиграл два предыдущих Турнира претендентов. В первом матче за шахматную корону он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, а во втором — уступил Лижэню.