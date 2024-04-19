Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Чикаго
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Анахайм
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Эдмонтон
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Сан-Хосе
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Ванкувер
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота
Сиэтл
34
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Факел
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Лацио
Футбол. Первая лига
21:00
Родина
Химки
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Еврокубки
18.04
Рома
Милан
21
Футбол. Еврокубки
18.04
Аталанта
Ливерпуль
01
Футбол. Еврокубки
18.04
Вест Хэм
Байер
11
Футбол. Еврокубки
18.04
Марсель
Бенфика
П 3:2
10
Футбол. Еврокубки
18.04
ПАОК
Брюгге
02
Футбол. Еврокубки
18.04
Фенербахче
Олимпиакос П
П 2:3
10
Все события
09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Непомнящий утратил единоличное лидерство на Турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой в 12-м туре Турнира претендентов.

Источник: Reuters

Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 55-м ходу. После этой встречи Непомнящий утратил статус единоличного лидера турнира. Теперь он делит лидерство в турнирной таблице с индийцем Гукешем Доммараджу и американцем Хикару Накамурой. В активе каждого из гроссмейстеров по 7,5 очков.

Турнир претендентов, который проходит в Торонто, завершится 22 апреля. Гроссмейстерам осталось провести на турнире еще по две партии. Победитель получит возможность сыграть матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем.

Непомнящий выиграл два предыдущих Турнира претендентов. В первом матче за шахматную корону он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, а во втором — уступил Лижэню.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь