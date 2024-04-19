Непомнящий утратил единоличное лидерство на Турнире претендентов

Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 55-м ходу. После этой встречи Непомнящий утратил статус единоличного лидера турнира. Теперь он делит лидерство в турнирной таблице с индийцем Гукешем Доммараджу и американцем Хикару Накамурой. В активе каждого из гроссмейстеров по 7,5 очков.

Турнир претендентов, который проходит в Торонто, завершится 22 апреля. Гроссмейстерам осталось провести на турнире еще по две партии. Победитель получит возможность сыграть матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем.