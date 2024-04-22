Китайская шахматистка Тань Чжунъи выиграла Турнир претенденток

В заключительном, 14-м туре Чжунъи сыграла вничью с украинкой Анной Музычук. 32-летняя китаянка уверенно выиграла Турнир претенденток, набрав девять очков и опередив ближайших конкуренток на полтора балла.

Тань Чжунъи поборется за шахматную корону в третий раз. В 2017 году в матче за звание чемпионки мира она обыграла украинку Анну Музычук, а через год проиграла соотечественнице Цзюй Вэньцзюнь. Китайским шахматисткам предстоит сойтись друг с другом вновь в следующем году.