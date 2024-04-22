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09:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Китайская шахматистка Тань Чжунъи выиграла Турнир претенденток

Китаянка Тань Чжунъи стала победительницей Турнира претенденток по шахматам, который минувшей ночью завершился в Торонто.

Источник: Соцсети

В заключительном, 14-м туре Чжунъи сыграла вничью с украинкой Анной Музычук. 32-летняя китаянка уверенно выиграла Турнир претенденток, набрав девять очков и опередив ближайших конкуренток на полтора балла.

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили Турнир претенденток на пятом и шестом месте соответственно.

Итоговые результаты Турнира претенденток:

  1. Тань Чжунъи (Китай) — 9 баллов;
  2. Хампи Конеру (Индия) — 7,5 баллов;
  3. Лэй Тинцзе (Китай) — 7,5 баллов;
  4. Рамешбабу Вайшали (Индия) — 7,5 баллов;
  5. Александра Горячкина (Россия) — 7 баллов;
  6. Екатерина Лагно (Россия) — 6,5 баллов;
  7. Нургюл Салимова (Болгария) — 5,5 баллов;
  8. Анна Музычук (Украина) — 5,5 баллов.

Тань Чжунъи поборется за шахматную корону в третий раз. В 2017 году в матче за звание чемпионки мира она обыграла украинку Анну Музычук, а через год проиграла соотечественнице Цзюй Вэньцзюнь. Китайским шахматисткам предстоит сойтись друг с другом вновь в следующем году.

Вэньцзюнь удерживает шахматную корону с 2018 года. Она провела три защиты титула, поочередно обыграв Екатерину Лагно, Александру Горячкину и Лэй Тинцзе.

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