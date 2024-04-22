Китайская шахматистка Тань Чжунъи выиграла Турнир претенденток
Китаянка Тань Чжунъи стала победительницей Турнира претенденток по шахматам, который минувшей ночью завершился в Торонто.
Китаянка Тань Чжунъи стала победительницей Турнира претенденток по шахматам, который минувшей ночью завершился в Торонто.
В заключительном, 14-м туре Чжунъи сыграла вничью с украинкой Анной Музычук. 32-летняя китаянка уверенно выиграла Турнир претенденток, набрав девять очков и опередив ближайших конкуренток на полтора балла.
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили Турнир претенденток на пятом и шестом месте соответственно.
Итоговые результаты Турнира претенденток:
Тань Чжунъи поборется за шахматную корону в третий раз. В 2017 году в матче за звание чемпионки мира она обыграла украинку Анну Музычук, а через год проиграла соотечественнице Цзюй Вэньцзюнь. Китайским шахматисткам предстоит сойтись друг с другом вновь в следующем году.
Вэньцзюнь удерживает шахматную корону с 2018 года. Она провела три защиты титула, поочередно обыграв Екатерину Лагно, Александру Горячкину и Лэй Тинцзе.