Топ-10 лучших мультитулов для велосипеда в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Также многое зависит от умения ремонтировать велосипед. Нет никакого смысла приобретать мультитул с элементами, которыми не можешь воспользоваться. В комплекте нужны только те приспособления, которые могут пригодиться в дороге. Еще нужно учесть крепеж. Думаю, мультитул лучше всего держать в велосипедной сумке, которая крепится на руле или под седлом. Это зависит от предпочтений велосипедиста».