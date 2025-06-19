Топ-10 лучших мультитулов для велосипеда в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Езда на велосипеде — отличный вариант для тренировок и активного отдыха. Однако помимо приобретения «двухколесного друга» понадобятся и приспособления для его обслуживания. В этой статье мы рассмотрим лучшие мультитулы для велосипеда в 2025 году. При составлении рейтинга учитывали особенности инструментов, ключевые характеристики, комплектация и соотношение цены и качества.
Рейтинг лучших мультитулов для велосипеда
Выбирая мультитул, важно учитывать его функциональность и качество. Рассмотрим модели, которые помогут поддерживать велосипед в отличном состоянии.
1. GO FIT Multitool 16-in-1
Это компактный комплект инструментов бюджетного сегмента, который включает в себя 16 предметов. В мультитуле есть все необходимое для работы с амортизаторами, рамой, колесами, тормозами и другими элементами велосипеда. В комплекте идут торцевые и накидные ключи, держатель бит, шестигранник, крестовая и шлицевая отвертка, а также ключ 14 GE для откручивания болтов и гаек.
По словам покупателей, мультитул отличается удобством в использовании и без проблем помещается в карман. Все инструменты легко выдвигаются. Однако осевые винты приходится периодически подкручивать.
Характеристики
|Материал
|Металл
|Параметры (размер и вес)
|9 × 4,4 см, 205 г
|Ключевые особенности
|16 предметов, эргономичная конструкция
|Страна производства
|Китай
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 16 предметов в комплекте
- Компактность — легко помещается в карман
- Невысокая цена
Минусы:
- Со слов пользователей, разбалтываются осевые винты
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2. Silca Italian Army Knife Multi-tool Venti 20
Это многофункциональный инструмент, разработанный итальянской компанией. В мультитуле 20 различных приспособлений из кованой нержавеющей стали: шестигранники, инструменты для спиц и цепи, ключи разного типа и другое. Отдельного внимания заслуживает конструкция с магнитным скользящим замком, благодаря которой можно полностью снять цепной инструмент.
По отзывам покупателей, модель отличается продуманным дизайном и большим набором инструментов, которые размещаются в компактном корпусе. Также подчеркивается, что это мультитул с выжимкой цепи, подходящий для горных и дорожных велосипедов. Но иногда встречаются жалобы на слабую работу магнита.
Характеристики
|Материал
|Нержавеющая сталь
|Параметры (размер и вес)
|8,3 × 4,7 см, 172 г
|Ключевые особенности
|20 инструментов, магнитный держатель замка, выжимка цепи с магнитным креплением
|Страна производства
|Китай
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 20 инструментов
- Высокое качество нержавеющей стали
- Наличие магнитного держателя замка и выжимки цепи
Минусы:
- По словам покупателей, магнит иногда работает слабо
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3. Pro Bike Tool 20-in-1
Это еще один набор инструментов, рассчитанный на 20 функций. В комплекте предлагаются необходимые приспособления для быстрого ремонта и настройки техники во время поездки. Мультитул подходит для горных и дорожных велосипедов. В распоряжении велосипедистов оказываются шестигранники, отвертки, ключи для спиц и приспособления для клапанов, а также инструменты для цепей с 8—12 скоростями.
Пользователи хвалят этот набор за компактность, легкость и многофункциональность. Мультитул удобно носить в кармане или рюкзаке, можно быстро подобрать нужный инструмент. Однако предлагаемые шестигранники не всегда отличаются точными размерами.
Характеристики
|Материал
|Алюминий, сталь
|Параметры (размер и вес)
|8 × 6,6 см, 114 г
|Ключевые особенности
|20 инструментов, подходит для цепей с 8—12 скоростями
|Страна производства
|Китай
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 20 приспособлений
- Подходит для горных и дорожных велосипедов
- В наличии инструменты для различных цепей
Минусы:
- По словам покупателей, размеры бит не всегда совпадают с реальными
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4. MINI PT30 Topeak
Профессиональный мультитул с 30 функциями. В комплекте инструменты для бескамерных шин, снятия и установки цепей и заглушки, шестигранники, различные ключи, отвертки, зубчатый нож и распорка для диска. Помимо этого, предлагаются фиксаторы и отсек для хранения. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали, корпус — из кованого алюминия, чехол сделан из неопрена.
По отзывам покупателей, модель выгодна благодаря множеству функций, удобству для переноски и прочности корпуса. Также подчеркивается возможность ремонта цепи и бескамерных шин, еще привлекает наличие чехла. При этом некоторым пользователям не нравятся особенности складывания ножа.
Характеристики
|Материал
|Хромованадиевая сталь, кованый алюминий, неопрен
|Параметры (размер и вес)
|7,4 × 4 см, 169 г
|Ключевые особенности
|30 инструментов, подходит для цепей до 12 скоростей, неопреновый чехол
|Страна производства
|Тайвань
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 30 функций
- Возможность ремонта цепей и бескамерных шин
- Высокое качество материалов
Минусы:
- По отзывам, возникают неудобства при складывании ножа
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5. Blackburn Switch Wrap Multi Tool Kit
Удобный комплект инструментов для ремонта и обслуживания велосипеда. В мультитуле 15 функций, что делает его незаменимым во время поездки. В комплекте предлагаются ключи T и L-образной формы, биты, приспособления для ремонта шин. Также предусмотрены карманы для внутренней трубки, специального картриджа и рычага шины. Благодаря липучкам, чехол можно прикрепить к раме или расположить под седлом.
По мнению пользователей, мультитул удобный и позволяет обойтись без привычной седельной сумки или рюкзака, а инструменты хорошо помогают при снятии колеса. Также отмечают высокое качество этого комплекта. Однако некоторые покупатели критикуют чехол за недостаточную защиту инструментов от влаги.
Характеристики
|Материал
|Нержавеющая сталь, нейлон
|Параметры (размер и вес)
|11,9 × 6,8 см, 186 г
|Ключевые особенности
|15 инструментов, сумка из нейлона Ripstop с креплением на липучках, рукава для внутренней трубки и картриджа
|Страна производства
|Германия
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 15 функций
- Нейлоновая сумка, которая крепится на липучках
- Качественные инструменты из нержавеющей стали
Минусы:
- По отзывам, чехол недостаточно защищает мультитул от влаги
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6. Crankbrothers M19
Это многофункциональный набор из 19 инструментов, выполненных из высокопрочной стали. Мультитул оснащен боковыми рукоятками, благодаря чему его удобно захватывать даже в перчатках. В комплекте идут шестигранники, гаечные ключи, шлицы Torx, крестообразные и плоские отвертки, инструменты для цепей с 8—12 скоростями и удобный магнитный чехол.
По отзывам покупателей, мультитул привлекает широким набором функций, прочностью конструкции, компактностью и удобством хранения. Однако некоторые пользователи жалуются, что чехол сложно открывать.
Характеристики
|Материал
|Высокопрочная сталь, алюминий
|Параметры (размер и вес)
|8,9 × 4,5 см, 175 г
|Ключевые особенности
|19 инструментов, боковая рукоятка с удобным захватом, магнитный чехол
|Страна производства
|США/Китай
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 19 функций
- Удобная боковая рукоятка
- Высокая прочность
Минусы:
- По отзывам, чехол бывает сложно открывать
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7. Wolf Tooth Components EnCase System Bar Kit One
Система, которая устанавливается прямо в руль и включает в себя 14 инструментов. В комплект мультитула входят шестигранники, двойные биты, ключи для золотников и спиц, элементы для выжимки цепи. Крепление осуществляется с помощью специальных заглушек, они защищают руль и хорошо фиксируют инструменты. Комплект подходит для горных и дорожных велосипедов.
Покупателям нравится большой выбор компонентов мультитула, возможность хранить его в руле, также хвалят гибкие резиновые втулки. Некоторые используют этот набор даже в велосипедах без заглушек. Но отмечают, что мультитул не подходит для моделей с узкими рулями.
Характеристики
|Материал
|Хромированная сталь, алюминий
|Параметры (размер и вес)
|7,4 × 4 см, 132 г
|Ключевые особенности
|14 элементов, хранение в руле
|Страна производства
|США
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 14 функций
- Возможность хранить в руле
- Для горных и дорожных моделей
Минусы:
- По отзывам, не подходит для велосипедов с узким рулем
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8. Wolf Tooth Components 8-Bit Two Kit
Компактная 8-битная система, включающая в себя 23 функции. В комплект входят плоскогубцы, шестигранники, ключи, отвертки, нейлоновый рычаг для удаления вмятин, прерыватель цепи и универсальный нож. Мультитул подходит для камерных и бескамерных шин, рассчитан для большинства ремонтных работ на дороге. Инструменты легко складываются вместе с помощью магнита и штифтов.
Покупатели хвалят этот комплект за его компактность, легкость, широкий функционал, надежность магнита и высокое качество материалов. При этом встречаются жалобы по поводу высокой цены и отсутствующего чехла.
Характеристики
|Материал
|Сталь, алюминий, нейлон
|Параметры (размер и вес)
|7,4 × 4 см, вес 132 г
|Ключевые особенности
|23 инструмента, рычаг для удаления вмятин, плоскогубцы с большим набором функций
|Страна производства
|США
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 23 функции
- Нейлоновый рычаг для исправления вмятин колес
- Инструменты для большинства ремонтных работ
Минусы:
- По отзывам, в комплекте должен быть чехол
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9. ParkTool Rescue Multi-tool MTB-5
Удобный комплект на 16 инструментов, в который входят шестигранники, ключи Torx, отвертки, элементы для ремонта цепи и спиц. Также предлагаются инструменты для выравнивания ядра клапана и ремонта тормозов. Корпус мультитула выполнен из стали, имеет U-образную форму и надежно удерживает размещенные в нем инструменты.
Пользователям нравится компактность и прочность этого комплекта, высокое качество стали, а также присутствие сменного штифта для разъединения цепи. Однако инструмент не очень удобен для настройки тормозов — по мнению некоторых покупателей, он слишком широкий.
Характеристики
|Материал
|Никелированная закаленная сталь, пластик
|Параметры (размер и вес)
|7,9 × 4,5 см, 195 г
|Ключевые особенности
|16 инструментов, удобный корпус U-образной формы
|Страна производства
|США
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 16 инструментов
- Прочный U-образный корпус
- По отзывам, удобный сменный штифт для цепи
Минусы:
- По мнению покупателей, неудобен при настройке тормозов
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10. Birzman Feexman E-Version 5
Простой набор для настройки и ремонта велосипеда. В комплекте 5 элементов: 3 шестигранника, ключ Torx T25 и крестовая отвертка. Корпус мультитула изготовлен из кованого алюминия, инструменты — из никелированной стали.
По словам покупателей, комплект удобен благодаря округлой форме ключей и хорошо подходит для несложного ремонта. Однако в некоторых отзывах отмечают, что на шестигранниках остаются следы коррозии.
Характеристики
|Материал
|Никелированная сталь, кованый алюминий
|Параметры (размер и вес)
|6,9 × 2,9 см, 58 г
|Ключевые особенности
|5 инструментов, округлая форма ключей
|Страна производства
|Тайвань
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Простой комплект для несложного ремонта
- Легкость
- Удобная форма ключей
Минусы:
- Из отзывов, на шестигранниках появляется коррозия
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Как выбрать качественный мультитул для ремонта велосипеда
Выбор мультитула зависит от типа велосипеда, частоты поездок и личных предпочтений — универсального решения нет. В данном вопросе нет однозначного рецепта, подходящего для всех случаев. Однако есть рекомендации, которые помогут принять решение.
1. Учитывайте тип велосипеда и характер его использования
Важно, чтобы мультитул соответствовал имеющейся технике. При использовании горного велосипеда потребуется комплект инструментов, рассчитанный на более жесткие условия эксплуатации. Здесь важен комплект для ремонта и регулировки подвески и крепежных элементов. Для дорожных велосипедов следует обратить внимание на инструменты для замены шин и ремонта тормозов.
Также стоит учитывать частоту и дальность поездок. Для обычной городской езды будет достаточно мультитула с минимальным набором элементом, а во время туристических путешествий понадобится набор с более широким арсеналом инструментов.
2. Определись, какие особенности важны для вас
Этот момент зависит от предпочтений конкретного велосипедиста. Например, значимыми могут быть следующие факторы:
- количество инструментов,
- качество и прочность материалов,
- эргономичность и удобство использования,
- наличие определенных функций.
Некоторые пользователи предпочитают, чтобы мультитул содержал максимальное число элементов, поэтому не обращают внимание на простые модели. Для других велосипедистов приоритетным может быть материал изготовления: например, высокопрочная сталь. Третьи выбирают комплекты, содержащие определенный элемент: будь то плоскогубцы, инструменты для выжимки цепи или что-то другое.
3. Обратите внимание на особенности и характеристики
Когда определены комплекты, соответствующие личным предпочтениям, нужно проанализировать характеристики и функциональные возможности интересующих мультитулов.
На этом этапе обычно принимаются во внимание:
- комплектация,
- габариты и вес модели,
- качество мультитула,
- оценка других пользователей.
4. Подумайте об удобстве и креплении
Выбранный комплект должен быть удобен в использовании. Например, эргономичные инструменты повышают комфорт во время работы, а их компактные размеры позволят добраться даже в труднодоступные зоны велосипеда.
Большое значение имеет и крепление мультитула — нужно учесть, где именно он будет находиться: например, на поясе, в специальной сумке, рюкзаке, под сиденьем или на руле. Важно, чтобы инструменты были надежно закреплены и находились под рукой.
5. Выбирая подходящую модель, исходите из соотношения цены и качества
Безусловно, при выборе мультитула нужно учитывать стоимость комплекта, его характеристики и ключевые особенности. При этом высокая и низкая цена инструмента не всегда указывает на лучшее или худшее качество.
Рекомендуется определить оптимальное соотношение качества и стоимости мультитула. Для этого стоит изучить описания различных моделей, ознакомиться с отзывами других покупателей и оценками независимых экспертов, после чего — сделать окончательный выбор.
Комментарий КМС по легкой атлетике
КМС по легкой атлетике Евгений Лященко отмечает:
«Я использую велосипед во время восстановительных тренировок. Когда уезжаю далеко за город, беру с собой мультитул и дополнительные инструменты, которые могут понадобиться для ремонта. Предпочитаю, чтобы в мультитуле обязательно были плоскогубцы, шестигранники, ключи и отвертки.
На мой взгляд, при выборе мультитула нужно учитывать два основных критерия: дальность поездок и навыки ремонта велосипеда. Для езды в черте города хватит простого комплекта с минимумом инструментов: отвертки, шестигранники и ключи. Для дальних выездов потребуется мультитул с большим набором функций или специальный дополнительный инструмент.
Также многое зависит от умения ремонтировать велосипед. Нет никакого смысла приобретать мультитул с элементами, которыми не можешь воспользоваться. В комплекте нужны только те приспособления, которые могут пригодиться в дороге. Еще нужно учесть крепеж. Думаю, мультитул лучше всего держать в велосипедной сумке, которая крепится на руле или под седлом. Это зависит от предпочтений велосипедиста».
Обзор лучших мультитулов для велосипеда
Выбор мультитула для велосипеда — это сочетание объективных и субъективных факторов, личных предпочтений пользователя и рекомендаций специалистов. На современном рынке предлагается множество комплектов для велосипедов, коротко расскажем о 10 из них.
|GO FIT Multitool 16-in-1
|Мультитул бюджетного сегмента с 16 инструментами
|Silca Italian Army Knife Multi-tool Venti 20
|Итальянский мультитул с выжимкой цепи и 20 функциями
|Pro Bike Tool 20-in-1
|Многофункциональный мультитул для горных и дорожных велосипедов
|MINI PT30 Topeak
|Профессиональный мультитул с неопреновым чехлом и широким набором дополнительных функций
|Blackburn Switch Wrap Multi Tool Kit
|Мультитул с карманом для дополнительных приспособлений и удобным креплением чехла на липучках
|Crankbrothers M19
|Многофункциональный набор инструментов с удобными боковыми рукоятками
|Wolf Tooth Components EnCase System Bar Kit One
|Мультитул, который устанавливается прямо в руль
|Wolf Tooth Components 8-Bit Two Kit
|Комплект для большинства ремонтных работ, с плоскогубцами и рычагом для устранения вмятин
|ParkTool Rescue Multi-tool MTB-5
|Удобный мультитул со стальным U-образным корпусом
|Birzman Feexman E-Version 5
|Недорогой комплект с 5 инструментами
Автор: Евгений Панычев
Эксперт: Евгений Лященко — КМС по легкой атлетике, участник Московского марафона в возрастной категории 50+