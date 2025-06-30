От Тиса до Погачара: гонщики, которые одержали несколько побед на «Тур де Франс»

Американец Грег Лемонд стал первым гонщиком из США, выигравшим «Тур де Франс». Он победил трижды: в 1986, 1989 и 1990 годах. Его путь к вершине был не только спортивным, но и драматическим. После первой победы в 1986 году он получил тяжелое ранение на охоте и едва не лишился жизни. Многим казалось, что его карьере конец. Но в 1989-м он вернулся и совершил одно из самых потрясающих возвращений в истории спорта.