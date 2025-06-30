От Тиса до Погачара: гонщики, которые одержали несколько побед на «Тур де Франс»

Филипп Тис: первый великий доминатор
Бельгиец Филипп Тис стал первым гонщиком в истории, выигравшим «Тур де Франс» трижды (1913, 1914, 1920). Его эпоха — время, когда гонка была невероятно тяжелой физически: этапы по 300 км, минимальная помощь, тяжелые велосипеды и отсутствие современной экипировки. Тис побеждал благодаря железной выносливости и мастерству в разных условиях.
Он был не просто гонщиком, а настоящим героем своего времени. После окончания Первой мировой войны «Тур» только возрождался, и Тис стал его лицом. Его победы вдохнули надежду в послевоенную Европу, показали, что сила духа и тренированное тело способны преодолеть все. Он был любим болельщиками и уважаем соперниками. В его активе — 13 выигранных этапов и три генеральные победы, сделавшие его первым великим многократным чемпионом в истории «Тура».
Луисон Бобе: воплощение стиля и последовательности
Француз Луисон Бобе выиграл «Тур де Франс» трижды подряд — в 1953, 1954 и 1955 годах, став первым, кто сделал это без перерыва. В послевоенные годы Франции был нужен герой, и Бобе стал им. Он был не только отличным гонщиком, но и образцом элегантности и дисциплины. Его прозвище — «рыцарь дороги» — отражает его стиль поведения на трассе и вне ее.
Бобе умел управлять гонкой с высокой точностью, сочетал силу и тактику. Его успехи — результат упорной подготовки и командной слаженности. Он был одним из первых, кто начал относиться к подготовке как к науке — работал с диетой, графиками тренировок, восстановлением. При этом он никогда не терял человечности и достоинства, что сделало его кумиром публики.
Луисон Бобе вошел в историю не только победами, но и тем, как он их добивался — с честью, уважением к соперникам и красивым стилем езды.
Грег Лемонд: американская мечта на французской земле
Американец Грег Лемонд стал первым гонщиком из США, выигравшим «Тур де Франс». Он победил трижды: в 1986, 1989 и 1990 годах. Его путь к вершине был не только спортивным, но и драматическим. После первой победы в 1986 году он получил тяжелое ранение на охоте и едва не лишился жизни. Многим казалось, что его карьере конец. Но в 1989-м он вернулся и совершил одно из самых потрясающих возвращений в истории спорта.
Победа Лемонда в 1989 году вошла в анналы истории: он выиграл гонку у Лорана Финьона с минимальным преимуществом — 8 секунд, что остается самым маленьким отрывом в истории «Тур де Франс». Эта гонка продемонстрировала силу воли, современные технологии (он использовал аэродинамический шлем и руль), и интеллект на дистанции.
Лемонд также стал символом «чистого» спорта — он открыто выступал против допинга и был одним из первых, кто публично говорил о проблемах в пелотоне. Его наследие — это не только победы, но и вклад в прозрачность и честность велоспорта.
Крис Фрум: мастер эпохи Sky и научного подхода
Британец Крис Фрум доминировал на «Тур де Франс» в 2010-х годах. Он выиграл гонку четыре раза (2013, 2015, 2016, 2017), стал одним из лидеров команды Sky (позднее Ineos), которая изменила подход к велоспорту. Эпоха Фрума — время науки, технологий и командной мощи. Его успехи стали возможны благодаря сочетанию строгого контроля за формой, эффективной работы в горах и на раздельных этапах, а также мощной поддержке со стороны команды.
Фрум не был ярким атакующим гонщиком, но умел «высушить» гонку: идти ровно, без провалов, и терпеливо брать секунды там, где другие теряли. Он действовал как машина: точно, стабильно и без сбоев.
После тяжелой травмы в 2019-м он не смог вернуться на прежний уровень, но его влияние на велоспорт огромно: Фрум стал символом дисциплины, профессионализма и командной стратегии.
Тадей Погачар: молодой гений современности
Словенец Тадей Погачар — самый молодой герой в этом списке, но уже вошедший в историю. Он выиграл «Тур де Франс» трижды — в 2020, 2021 и 2024 годах, и, несмотря на поражение в 2022 и 2023 годах от Йонаса Вингегора, остается одной из главных звезд современного велоспорта.
Погачар — универсал: он силен в горах, великолепен на раздельных этапах, умеет спринтовать и атаковать. В 2020 году он выиграл «Тур» благодаря ошеломительной победе на предпоследнем этапе с разделкой, обойдя Приможа Роглича и забрав желтую майку в последний момент. Этот поворот событий потряс весь веломир — никто не ожидал столь зрелого и мощного выступления от 21-летнего гонщика.
В 2021 и 2024 годах Погачар уже доминировал с позиции силы: выиграл ключевые этапы, вел гонку уверенно и спокойно. Он стал любимцем публики за открытый стиль, частые атаки и честную езду. Несмотря на молодость, Погачар показывает зрелость, характер и умение действовать как опытный ветеран. Его карьера еще только набирает обороты, и велика вероятность, что он вновь выиграет в гонке, которая начнется 5 июля 2025 года в Лилле и завершится 27 июля на Елисейских Полях.
Победы этих гонщиков — не только итог спортивных усилий, но и отражение меняющегося мира велоспорта. Они показывают, как гонка трансформировалась: от грубой силы и выживания — к высоким технологиям и интеллектуальному контролю. Их имена вписаны в легенды «Тур де Франс», и они продолжают вдохновлять будущие поколения.