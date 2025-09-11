Чемпионат России по велоспорту на треке в Омске принес команде «Марафон-Тула» 7 медалей

Первое золото турнира досталось женской команде, в составе которой выступали: Мария Аверина, Мария Ростовцева, Анна Изотова и Алена Мишина. Четверка тульских гонщиц показала слаженную работу в командной гонке преследования.
Заключительный день соревнований принес команде сразу три золотые медали в мэдисоне — одной из самых зрелищных дисциплин трекового велоспорта. Среди женщин победу одержали Мария Аверина в паре с Марией Ростовцевой. Мужской мэдисон покорился Мирославу Суятину и Дмитрию Гербуту. Среди юниорок отличились Анна Изотова и Алена Мишина, завоевавшие золото в своей возрастной категории в рамках первенства России.
Команда пополнила копилку и двумя серебряными медалями в мэдисоне. Среди женщин вторые места заняли Диана Климова и Гульназ Хатунцева. Среди юниорок серебро досталось Александре Юрченко и Полине Машковой.
Единственную бронзовую награду принесла мужская сборная Тульской области в командной гонке преследования. В состав бронзовых призеров вошел Мирослав Суятин, который позже компенсировал этот результат золотом за мэдисон:
«Я должен был стартовать с другим напарником — он плохо себя чувствовал на командной гонке, его поменяли. В итоге мой напарник, с которым мы выиграли Гран-при Тулы в этом году, показал себя просто невероятным образом, я очень доволен им. Эмоции максимально позитивные. Как у человека, который выиграл чемпионат России! И спасибо команде “Марафон-Тула” за сопутствие и помощь в подготовке!».
Итоговый медальный зачет команды «Марафон-Тула» на чемпионате России в Омске: 4 золота, 2 серебряных медали и 1 бронзовая.