Лэнс Армстронг после допингового скандала: как сложилась его жизнь

Американский велогонщик Лэнс Армстронг когда-то считался воплощением силы духа и честной борьбы. Его возвращение в спорт после тяжелой болезни вдохновляло целые поколения. Но правда оказалась жестокой: за семью победами на «Тур де Франс» скрывалась самая изощренная допинговая система в истории спорта. Несмотря на пожизненную дисквалификацию и 20 миллионов долларов штрафов, Армстронг сумел доказать всем, что спортивные титулы далеко не главное в жизни.
Яркий взлет и борьба со страшным диагнозом
Лэнс Армстронг родился в 1971 году в Техасе и с детства проявлял недюжинные спортивные таланты. Начав с плавания, он быстро переключился на триатлон и уже в 16 лет стал профессионалом. В велоспорт он пришел в начале 90-х и добился немалых успехов: выиграл чемпионат мира в групповой гонке в 1993 году и победил на этапах «Тур де Франс».
Но в 1996 году ему диагностировали рак яичек с метастазами в брюшной полости, легких и головном мозге. Шансов выжить было 20%. Врачи провели две операции, а в качестве системного лечения использовали агрессивную химиотерапию. Лэнс вышел из онкологической клиники сильно похудевшим и совсем лысым. Для оплаты счетов за лечение ему пришлось продать почти половину своего имущества, но он смог выжить, болезнь практически отступила. Его триумфальное возвращение в спорт в 1998 году после победы над болезнью сделали его не просто спортсменом, а символом несгибаемой воли и надежды для миллионов. Ему удалось сделать невозможное.
От героя до изгоя
С 1999 по 2005 год Армстронг выиграл семь «Тур де Франс» подряд, создав образ непобедимого супермена. Однако слухи о допинге преследовали его с середины 1990-х. Агентство USADA позже назовет его программу самой изощренной в истории спорта. Это была продуманная система с использованием ЭПО, тестостерона, переливаний крови, которая работала годами. Любые обвинения Армстронг и его команда агрессивно подавляли, запугивая свидетелей и подавая судебные иски.
Круг замкнулся в 2012 году. После показаний бывших партнеров, особенно Флойда Лэндиса, агентство USADA назовет его допинговую программу самой изощренной в истории спорта. Это была продуманная система с использованием ЭПО, тестостерона, переливаний крови, которая работала годами. Как рассказывал один из участников, после одного из этапов «Тур де Франс» в 2004 году автобус команды US Postal Service остановился в поле под видом поломки, чтобы гонщикам перелили свежую кровь. Система, в которой Армстронг был главным действующим лицом, считается самой сложной, профессиональной и успешной в истории спорта. В январе 2013-го в интервью Опре Уинфри Армстронг открыто признался в использовании всех запрещенных методов во время всех семи побед на «Тур де Франс».
USADA вынесло вердикт: пожизненная дисквалификация, аннулирование всех титулов с 1998 года, включая олимпийскую бронзу 2000 года. Лэнс Армстронг лишился многомиллионных контрактов с Nike, был вынужден уйти из собственного фонда Livestrong и выплатить около $20 млн в виде штрафов и компенсаций. Так герой, триумфально победивший рак и ставший примером несгибаемой воли для миллионов, превратился в главного лжеца и лицемера велоспорта.
Штрафы, суды и «спасительный» Uber
Казалось, это конец. Финансовые последствия были колоссальными. Армстронг вернул миллионы призовых, выплатил компенсации СМИ и проиграл иски страховым компаниям. В 2018 году он урегулировал дело с правительством США, заплатив 5 миллионов долларов за ущерб, нанесенный почтовой службе — спонсору его команды. Но ключевым спасением стала инвестиция в Uber в 2009 году. Вложив $100 000, он получил долю в компании, которая сегодня стоит миллиарды. Сам Лэнс называет это вложение «слишком хорошим, чтобы быть правдой».
Сегодня Армстронг живет в Аспене с женой Анной Хансен и детьми. Он коллекционирует вино и произведения искусства, играет в гольф и участвует в триатлонах ради удовольствия. В 2015 году он даже проехал трассу «Тура де Франс» с благотворительной целью.
Также Армстронг запустил успешный подкаст The Move, основал бренд велоодежды и собственную инвестиционную компанию для поддержки стартапов в сфере спорта и здорового образа жизни. В 2020 году Армстронг и его бывший партнер по команде Джордж Хинкапи устраивали недельные VIP-туры по Майорке. Присоединиться к поездке по райскому острову с проживанием, питанием и велопрогулками мог любой желающий — всего за 30 000 долларов. Правда, в группе было всего 12 человек.
Армстронг потерял все, что можно было потерять в спорте: медали, репутацию, доверие. Но смог начать все с начала, опираясь на связи, интуицию и умение видеть возможности там, где другие их не замечают. Он больше не легенда велоспорта, но кажется, что громкий скандал и разоблачение обернулись для него новой, не менее яркой и роскошной жизнью.