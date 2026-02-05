Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лэнс Армстронг после допингового скандала: как сложилась его жизнь

Он был героем нации, кумиром миллионов и символом победы над раком, пока не был пойман на допинге. Сегодня Армстронг инвестирует деньги в Uber и устраивает VIP-туры по Майорке.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Американский велогонщик Лэнс Армстронг когда-то считался воплощением силы духа и честной борьбы. Его возвращение в спорт после тяжелой болезни вдохновляло целые поколения. Но правда оказалась жестокой: за семью победами на «Тур де Франс» скрывалась самая изощренная допинговая система в истории спорта. Несмотря на пожизненную дисквалификацию и 20 миллионов долларов штрафов, Армстронг сумел доказать всем, что спортивные титулы далеко не главное в жизни.

Яркий взлет и борьба со страшным диагнозом

В 1993 году Лэнс Армстронг выиграл чемпионат мира в групповой гонке в возрасте 22 лет
В 1993 году Лэнс Армстронг выиграл чемпионат мира в групповой гонке в возрасте 22 летИсточник: Соцсети

Лэнс Армстронг родился в 1971 году в Техасе и с детства проявлял недюжинные спортивные таланты. Начав с плавания, он быстро переключился на триатлон и уже в 16 лет стал профессионалом. В велоспорт он пришел в начале 90-х и добился немалых успехов: выиграл чемпионат мира в групповой гонке в 1993 году и победил на этапах «Тур де Франс».

Но в 1996 году ему диагностировали рак яичек с метастазами в брюшной полости, легких и головном мозге. Шансов выжить было 20%. Врачи провели две операции, а в качестве системного лечения использовали агрессивную химиотерапию. Лэнс вышел из онкологической клиники сильно похудевшим и совсем лысым. Для оплаты счетов за лечение ему пришлось продать почти половину своего имущества, но он смог выжить, болезнь практически отступила. Его триумфальное возвращение в спорт в 1998 году после победы над болезнью сделали его не просто спортсменом, а символом несгибаемой воли и надежды для миллионов. Ему удалось сделать невозможное.

От героя до изгоя

Несколько побед подряд на «Тур де Франс» сделали Армстронга настоящей легендой велоспорта
Несколько побед подряд на «Тур де Франс» сделали Армстронга настоящей легендой велоспортаИсточник: Соцсети

С 1999 по 2005 год Армстронг выиграл семь «Тур де Франс» подряд, создав образ непобедимого супермена. Однако слухи о допинге преследовали его с середины 1990-х. Агентство USADA позже назовет его программу самой изощренной в истории спорта. Это была продуманная система с использованием ЭПО, тестостерона, переливаний крови, которая работала годами. Любые обвинения Армстронг и его команда агрессивно подавляли, запугивая свидетелей и подавая судебные иски.

Круг замкнулся в 2012 году. После показаний бывших партнеров, особенно Флойда Лэндиса, агентство USADA назовет его допинговую программу самой изощренной в истории спорта. Это была продуманная система с использованием ЭПО, тестостерона, переливаний крови, которая работала годами. Как рассказывал один из участников, после одного из этапов «Тур де Франс» в 2004 году автобус команды US Postal Service остановился в поле под видом поломки, чтобы гонщикам перелили свежую кровь. Система, в которой Армстронг был главным действующим лицом, считается самой сложной, профессиональной и успешной в истории спорта. В январе 2013-го в интервью Опре Уинфри Армстронг открыто признался в использовании всех запрещенных методов во время всех семи побед на «Тур де Франс».

USADA вынесло вердикт: пожизненная дисквалификация, аннулирование всех титулов с 1998 года, включая олимпийскую бронзу 2000 года. Лэнс Армстронг лишился многомиллионных контрактов с Nike, был вынужден уйти из собственного фонда Livestrong и выплатить около $20 млн в виде штрафов и компенсаций. Так герой, триумфально победивший рак и ставший примером несгибаемой воли для миллионов, превратился в главного лжеца и лицемера велоспорта.

Штрафы, суды и «спасительный» Uber

Армстронг лишился всех титулов, но не сломался и смог справиться с самым громким допинговым скандалом в истории спорта
Армстронг лишился всех титулов, но не сломался и смог справиться с самым громким допинговым скандалом в истории спортаИсточник: Соцсети

Казалось, это конец. Финансовые последствия были колоссальными. Армстронг вернул миллионы призовых, выплатил компенсации СМИ и проиграл иски страховым компаниям. В 2018 году он урегулировал дело с правительством США, заплатив 5 миллионов долларов за ущерб, нанесенный почтовой службе — спонсору его команды. Но ключевым спасением стала инвестиция в Uber в 2009 году. Вложив $100 000, он получил долю в компании, которая сегодня стоит миллиарды. Сам Лэнс называет это вложение «слишком хорошим, чтобы быть правдой».

Сегодня Армстронг живет в Аспене с женой Анной Хансен и детьми. Он коллекционирует вино и произведения искусства, играет в гольф и участвует в триатлонах ради удовольствия. В 2015 году он даже проехал трассу «Тура де Франс» с благотворительной целью.

Также Армстронг запустил успешный подкаст The Move, основал бренд велоодежды и собственную инвестиционную компанию для поддержки стартапов в сфере спорта и здорового образа жизни. В 2020 году Армстронг и его бывший партнер по команде Джордж Хинкапи устраивали недельные VIP-туры по Майорке. Присоединиться к поездке по райскому острову с проживанием, питанием и велопрогулками мог любой желающий — всего за 30 000 долларов. Правда, в группе было всего 12 человек.

Армстронг потерял все, что можно было потерять в спорте: медали, репутацию, доверие. Но смог начать все с начала, опираясь на связи, интуицию и умение видеть возможности там, где другие их не замечают. Он больше не легенда велоспорта, но кажется, что громкий скандал и разоблачение обернулись для него новой, не менее яркой и роскошной жизнью.