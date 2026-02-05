Лэнс Армстронг после допингового скандала: как сложилась его жизнь

Круг замкнулся в 2012 году. После показаний бывших партнеров, особенно Флойда Лэндиса, агентство USADA назовет его допинговую программу самой изощренной в истории спорта. Это была продуманная система с использованием ЭПО, тестостерона, переливаний крови, которая работала годами. Как рассказывал один из участников, после одного из этапов «Тур де Франс» в 2004 году автобус команды US Postal Service остановился в поле под видом поломки, чтобы гонщикам перелили свежую кровь. Система, в которой Армстронг был главным действующим лицом, считается самой сложной, профессиональной и успешной в истории спорта. В январе 2013-го в интервью Опре Уинфри Армстронг открыто признался в использовании всех запрещенных методов во время всех семи побед на «Тур де Франс».