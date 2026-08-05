Чемпионка России высказалась о скандале на «Тур де Франс»

Ранее WielerFlits сообщил, что ряд женских команд за несколько дней до женской разделки на «Тур де Франс» обратились к UCI с призывом проверить гонщиц на использование подкладок в бюстгальтерах, заявляя, что некоторые спортсменки «подделывают» размер чашечек с помощью подкладок, чтобы создать аэродинамический обтекатель.
— Cитуация с дополнительными проверками экипировки у женщин на Тур де Франс вызывает много вопросов. Аэродинамическое преимущество — это важный аспект велоспорта, и его оценка должна быть объективной и справедливой. Однако важно помнить, что каждый атлет уникален, и подходы к экипировке не должны ставить под сомнение их достижения.
Важно, чтобы дополнительные проверки не становились источником дискриминации. Вместо того чтобы акцентировать внимание на теле спортсменок, стоит сосредоточиться на их выдающихся спортивных достижениях. Спорт должен оставаться инклюзивным и поддерживать равные условия для всех участников, — заявила Мария Ростовцева в комментарии для проекта Спорт Mail.
5 августа стало известно о том, что Международный союз велосипедистов (UCI) начал проверять одежду участниц на наличие аэродинамических накладок на груди на женском «Тур де Франс». Отмечается, что комиссары уделяют особое вниманию наличию бюстгальтеров с подкладкой, которая, увеличивая площадь груди спортсменок, позволяет добиться аэродинамического эффекта.