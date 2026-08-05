Чемпионка России высказалась о скандале на «Тур де Франс»

— Cитуация с дополнительными проверками экипировки у женщин на Тур де Франс вызывает много вопросов. Аэродинамическое преимущество — это важный аспект велоспорта, и его оценка должна быть объективной и справедливой. Однако важно помнить, что каждый атлет уникален, и подходы к экипировке не должны ставить под сомнение их достижения.



Важно, чтобы дополнительные проверки не становились источником дискриминации. Вместо того чтобы акцентировать внимание на теле спортсменок, стоит сосредоточиться на их выдающихся спортивных достижениях. Спорт должен оставаться инклюзивным и поддерживать равные условия для всех участников, — заявила Мария Ростовцева в комментарии для проекта Спорт Mail.