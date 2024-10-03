Топ-10 трюков на скейте: исполняй легко и красиво

На сегодняшний день существует несколько типов скейтборда. Лонгборды — это широкие и длинные доски, которые хорошо подходят для спусков, продолжительных поездок. Круизеры — это те самые доски из 60-х с загнутым задним концом. На них обычно передвигаются по городу, их мини-версия — пенни-борд, сделанный из гибкого пластика. На роллерсерфах можно кататься по городу или делать трюки, но это сложнее, чем на обычном, потому что роллерсерфы имеют всего два колеса.