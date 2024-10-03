Топ-10 трюков на скейте: исполняй легко и красиво

Поэтому мы расскажем вам, как выполнять трюки на скейте: простые и сложные. О самом виде спорта вы тоже узнаете много нового.
Что такое скейтборд
Скейтборд — это инвентарь для экстремального вида спорта, который называется «скейтбординг». Простыми словами, это доска, с прикрепленными к ней колесами, на которой спортсмен едет, совершает прыжки и трюки различной сложности. Развлечение, переросшее в массовый спорт, имеет богатую историю.
История возникновения скейтбординга
Первые скейтборды появились в США еще в 50-х годах прошлого столетия. Изначально это были простые доски, к которым прикручивали какие-нибудь колесики, это могло быть все, что угодно. Доски придумали в качестве альтернативного варианта отдыха для любителей серфинга, чтобы кататься можно было независимо от состояния моря.
В 60-х годах скейты начали производить на фабриках. Стали появляться разные виды досок: дека с загнутым вверх задним концом доски (киктейл), двухколесные вейвборды, стандартные скейты. Следующий виток интереса к спорту произошел в 70-х, когда были изобретены полиуретановые колесики для доски и улучшенные подвески. Колеса были мягче и давали любителям необходимый комфорт при катании. После этого стали совершенствоваться трюки, что привело к росту популярности скейтбординга, появлению скейт-парков во многих городах.
«Золотым» временем скейтбординга считаются 90-е и начало 2000-х. Именно в этот период субкультура любителей покататься на доске достигла своего пика: фильмы, журналы активно популяризировали спорт. На телевидении скейт засветился даже в СССР в 1991 году, когда успели провести Кубок Союза. В новом тысячелетии у любителей появились еще пара усовершенствований скейта, а на Олимпийских играх в Токио были разыграны первые медали в этом когда-то чисто тинейджерском спорте.
Какие скейтборды подходят для трюков
На сегодняшний день существует несколько типов скейтборда. Лонгборды — это широкие и длинные доски, которые хорошо подходят для спусков, продолжительных поездок. Круизеры — это те самые доски из 60-х с загнутым задним концом. На них обычно передвигаются по городу, их мини-версия — пенни-борд, сделанный из гибкого пластика. На роллерсерфах можно кататься по городу или делать трюки, но это сложнее, чем на обычном, потому что роллерсерфы имеют всего два колеса.
Стандартным выбором для трюков будет классический скейтборд. Дека классического скейта обычно имеет длину порядка 80 сантиметров, если это доска для взрослых, не более 73 сантиметров, если детская. Такая доска загнута с обоих концов, что позволяет выполнять разные элементы (например, щелчки). Другие характеристики, на которые стоит обратить внимание: узкая и жесткая подвеска, маленькие колеса (оптимальный диаметр 52−56 мм). Хорошо, если ваш скейт склеен из тонких слоев массива клена. Такие экземпляры хорошо переносят нагрузку.
Скейтпарки и рампы
Обязательные элементы трюков на скейтборде — это прыжки, прокаты, торможения, скольжения. Это может происходить на ровной поверхности, возвышенности и различных усложняющих элементах. Первое время такими элементами были лестницы, перила, обычные горки разных размеров. Но с развитием скейтбординга стали появляться специальные приспособления для любителей экстремального отдыха.
Одно из них — рампа. Это такая конструкция, имеющая вогнутую зону подъема. В зависимости от размера, такая зона может быть с двух сторон рампы. В этом случае элемент будет повторять форму бетонного желоба высохшего водного канала. Именно в таких местах часто тренировались первые скейтеры. Рампа позволяет делать спуски, разгоняться и набирать нужную инерцию для сложных трюков в воздухе.
Самая большая рампа имеет название «халф-пайп». Она имеет заезды с обеих сторон. Мини-рампы предназначены для начинающих скейтеров, обычно в высоту не превышают треть длины своего радиуса (как правило, это 1−2 метра). Рампа с одним заездом называется «квотер», а разновидность с крутым плоским углом наклона, который позволяет набирать и сохранять скорость, называется «бэнк».
Все эти элементы могут быть объединены в специальной зоне — скейт-парке. Такие площадки могут быть построены на открытом воздухе или в помещении. Их главная цель — воссоздать нужный для трюков городской ландшафт. Именно в скейт-парках трюки на скейте выполняет большая часть любителей этого спорта.
Техника безопасности при исполнении трюков на скейте
Поскольку скейтбординг — экстремальный вид спорта, вам необходимо соблюдать правила техники безопасности. Ведь важно не просто преодолеть страх и научиться делать сложные трюки, но и остаться после этого здоровым.
- Травмы суставов, наверное, входят в список самых частых повреждений во время катания на скейтборде. Поэтому вам не стоит забывать о наколенниках, налокотниках и дополнительной защите на запястьях.
- Обязательно надевайте шлем, чтобы защитить голову на случай падения.
- Перед тем, как начнете делать любой трюк, убедитесь в исправности вашей доски. Проверьте все колеса, болты и деку на предмет повреждений.
- Катайтесь только на сертифицированных площадках, которые находятся в подходящем для этого состоянии.
- Обратите внимание на волосы. Они должны быть убраны под шлем полностью, чтобы исключить возможность случайного зацепа. Также стоить снять все украшения, потому что они могут врезаться в голову или руку в момент неудачно выполненного элемента.
- Катайтесь в сухую погоду. Дождь — опасный враг для скейтера.
Топ-5 легких трюков на скейте для новичков
Не стоит сразу начинать с очень эффектных, но трудновыполнимых задач. Изучите базовые трюки на скейте. Как делать их правильно, мы расскажем ниже. Базовые трюки помогут вам улучшить чувство равновесия и лучше понимать движения на скейтборде.
1. Обратная стойка
Трюки на скейте для начинающих не содержат в себе чего-то сверхъестественного. Первое, что можно и нужно выучить на скейте — это катание в обратной стойке. По сути, это обычное катание, но опорной ногой в этом случае является не ваша сильная нога (то есть, левая, если вы правша и наоборот).
Техника выполнения
Если обычно вы ставите впереди левую ногу вперед, а отталкиваетесь правой, то для выполнения этого простого трюка вам нужно все сделать по-другому, поменяйте ноги местами.
Частые ошибки при выполнении трюка
Как правило, с непривычки люди могут неудачно поставить ноги, из-за чего теряют равновесие, но длится этот период адаптации недолго.
2. Drop-in
Легкие трюки на скейте можно делать не только на ровной поверхности. Один из первых трюков, которые вы можете выполнить на рампе — «drop-in». Ваша задача — съехать с выступающей трубы рампы (коупинга) в саму рампу.
Техника выполнения
Вам нужно поставить доску на ее заднюю часть (тейл) на коупинг, и поставить ногу на это самое место доски. После чего нужно поставить переднюю ногу ближе к носу доски (туда, где болтами закреплены колесики). А дальше нужно начинать спуск, удерживая равновесие.
Частые ошибки при выполнении трюка
Профессионалы советуют сделать вдох перед трюком, чем многие новички пренебрегают. Съезжать при этом нужно на выдохе. А заднюю подвеску необходимо ставить дальше от коупинга. А вот видео, правильного выполнения трюка.
3. Manual
Так называется трюк, во время которого спортсмен едет на двух задних колесах.
Техника выполнения
Самое главное — на скорости поднять скейтборд «на дыбы». Принцип тот же, что и на велосипеде при езде на одном колесе. Необязательно удерживать скейт в нужном положении долго, но старайтесь держать баланс.
Частые ошибки при выполнении трюка
Бывает, что спортсмен не может набрать нужную скорость, или отрывает передние колеса слишком резко. Это может привести к падению. Также не нужно, чтобы ваша доска царапала задней частью поверхность площадки.
А тут показано, как выглядит правильно выполненный «manual»:
4. Kick Turn
Относительно простые трюки на скейте — развороты. «Kick Turn» — базовый разворот на доске. Трюк выполняется на высокой скорости, поэтому подходит тем новичкам, кто научился держать баланс во время разгона.
Техника выполнения
Одна нога райдера во время выполнения трюка должна стоять на задней части скейтборда. Большую часть веса нужно переложить именно туда. В момент, когда вы переносите вес, необходимо поднять переднюю часть скейта. А после этого перевернуть ее вперед или назад.
Частые ошибки при выполнении трюка
Опять же, главное держать баланс и набрать нужную скорость. Движение при повороте должно быть четким. Важно при развороте держать спину прямо и не поворачивать тело вправо или влево — так вы рискуете упасть.
В видео ниже показано, как правильно выполнять разные развороты:
5. Ollie
Один из самых интересных трюков на скейте для новичков. К тому же, это база, которая помогает учить более сложные элементы. Прыжок на скейте — новички идут тренироваться, увидев именно это.
Техника выполнения
Выполняя прыжок, спортсмену нужно согнуть колени и вытолкнуть доску так, чтобы в момент прыжка она осталась в ногах. Прыжок делается с помощью «щелчка» — это резкий толчок ногой, которая стоит на тейле. Переднюю ногу необходимо поставить так, чтобы она выровняла доску.
Частые ошибки при выполнении трюка
Профессионалы советуют ставить ступню ведущей ноги посередине доски во время выполнения трюка. А ногу, которой необходимо отталкиваться — на тейл. Важно освоить приземление. Чем выше вы забрались для выполнения трюка — тем сложнее. Не переусердствуйте в самом начале.
А вот как выглядит правильное выполнение:
Топ-5 сложных трюков на скейтборде для опытных
Если вы уже делаете развороты, можете кататься в нескольких стойках, на задних колесах и даже успешно прыгаете и приземляетесь — вот вам список трюков на скейте, которые заставят вас потрудиться.
1. 180 Ollie
«Ollie» — это ваш базовый трюк на скейте. Но есть и его усложненная версия. Задача райдера в этом случае не просто прыгнуть, а еще сделать в воздухе разворот на 180 градусов. По другому трюк называется «фронтсайд 180» или «бэксайд 180» (в зависимости от того, в какую сторону вы делаете оборот — вперед или назад).
Техника выполнения
Во время выполнения трюка нужно поставить ноги, как при стандартном «ollie», то есть, согнуть колени, передней ногой выравнивать доску. А после толчка в момент прыжка нужно успеть сделать оборот на 180 градусов.
Частые ошибки при выполнении трюка
Самое главное — не упустить момент для оборота и приземлиться без падения. Если вы опоздали, избежать этого будет трудно. Остальные ошибки те же, что и в «ollie». Отталкиваться нужно той ногой, что на тейле, а не ведущей. Важно не ошибиться с высотой, с которой совершаете прыжок.
Посмотрите, как выполнить трюк, чтобы избежать ошибок:
2. Boardslide
Следующая стадия усложнения для более опытного скейтера. Это скольжение на доске по различным выступам (рейлам, которые имитируют перила и фан-боксам — это фигуры внутри скейт-парка).
Техника выполнения
Важно сделать разгон, после которого нужен хороший прыжок. На перила необходимо запрыгнуть таким образом, чтобы попасть на них серединой доски. После этого важно хорошо приземлиться.
Частые ошибки при выполнении трюка
К базовым ошибкам в этом случае относится недостаточно хороший разгон, слабый или слишком сильный прыжок — это может привести к падению и неправильному приземлению на рейл). Важно развивать координацию, чтобы верно выполнить трюк.
Вот как правильно делать это не самое простое упражнение:
3. Shove-It
Этот трюк похож, на «ollie». Разница в том, что прыжок делается без щелчка. Еще один момент — в трюке присутствует вращение. Оно может быть разным: 180, 360, 540 и так далее, обороты зависят от крутости исполняющего.
Техника выполнения
В момент выполнения прыжка райдер должен закрутить задней ногой доску так, чтобы она смогла выполнить необходимое вращение. То есть, набрав нужную скорость, райдер подпрыгивает, делает разворот доски под собой, после чего приземляется на нее. Сказать проще, чем сделать.
Частые ошибки при выполнении трюка
Важно сделать достаточно высокий прыжок, чтобы успеть придать доске нужное вращение, чем оно больше, тем выше прыжок. Кроме того, тут необходимо в момент прыжка прижимать колени. Как и везде, тут необходимо тренировать координацию. Сначала профессионалы советуют научиться делать обороты на месте, держась за перила.
Как грамотно сделать трюк, показано в этом видео:
4. Kickflip
Флипы — это целая группа сложных трюков, во время выполнения которых вам предстоит перевернуть доску в воздухе относительно ее продольной оси. То есть, вращаться она будет как сверло, или шампур в мангале. Выполняя «kickflip», вы переворачиваете доску с помощью щелчка.
Техника выполнения
Начинается трюк как обычный «ollie». Но есть и разница — вытягивающая нога не просто выравнивает положение доски после щелчка, ей нужно «выстрелить за пределы скейта», чтобы закрутить его. После вращения скейт нужно поймать в исходном положении.
Частые ошибки при выполнении трюка
Недостаточно выдвинутая вытягивающая нога часто не придает скейту нужное вращение. На то, чтобы отработать это движение у скейтера может уйти много времени. Приземляться советуют на согнутых ногах.
Посмотрите, как правильно сделать трюк:
5. 180 Nose Grab
Переходим к крутым трюкам. «Грэбы» — это также серия элементов. Выполняя их, спортсмен захватывает доску одной или двумя руками во время прыжка. «Nose Grab» — это прыжок с захватом скейта рукой в передней части.
Техника выполнения
Трюк часто выполняется на рампе. Нужно сделать разгон и в момент прыжка схватить переднюю часть доски рукой. После этого в таком положении делается разворот и приземление.
Частые ошибки при выполнении трюка
Убедитесь, что в момент приземления задняя нога прочно стоит на скейтборде. Кроме того, как и во многих трюках, здесь нужно отработать скорость и координацию, что часто не делают новички.
Вот как нужно тренировать этот сложный трюк:
Советы начинающим: как правильно научиться выполнять трюки на скейте
Теперь, когда вы познакомились с базовыми и более сложными трюками на скейте, обратите внимание на советы, помогающие быстро и безопасно научиться красивому и эффектному катанию.
1. Одевайтесь в удобную одежду
Одежда должна быть удобной! Не одевайтесь в то, что может зацепиться за какие-то части рампы. К тому же, комфортный костюм поможет вам уверенно чувствовать себя на доске.
2. Выбирайте подходящий скейтборд
Очень важно, чтобы ваша доска идеально вам подходила. Несмотря на то, что стандартные размеры определены небольшим диапазоном от 73 до 80-ти с небольшим сантиметров, тут важен каждый из них. Иначе вам может быть трудно контролировать доску.
3. Тренируйте баланс
Это тоже одна из основ. Учитесь правильно стоять на доске, находиться на ней в воздухе и приземляться.
4. Смотрите обучающие видео
Всегда полезно со стороны смотреть на трюки. Чем больше вы подмечаете, тем больше сможете применить на практике. Поэтому смотрите видео про трюки на скейте и как можно чаще.
Что нужно запомнить о выполнении трюков на скейте
Напоследок ловите список коротких напоминалок о том, что вам нужно для выполнения трюков на скейте.
- Трюки начали выполнять еще в середине прошлого века. Началось все с тех людей, которые любили серфинг, но не всегда могли им заниматься.
- Для выполнения трюков есть специальный скейтборд. Его разновидности предназначены для передвижения по городу или спусков.
- Строго следуйте технике безопасности. Вам нужны шлем, наколенники, налокотники.
- Не торопитесь делать сложные трюки на скейте, их названия: грэбы, флипы, слайды. Начните с изучения стойки, базового прыжка, езде на двух колесах.
- Ваш скейт должен быть исправен и идеально вам подходить.