Непалец обновил мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест

Ками Рита является уроженцем Солукхумбу. Он увлекается скалолазанием с юных лет. Впервые он поднялся на Эверест в 1992 году. В прошлом году Рита стал единоличным рекордсменом по количеству восхождений, обойдя Пасанга Даву (29 раз). Помимо Эвереста, Рита восемь раз поднимался на гору Чо-Ойю (8201 м над уровнем моря), четырежды — на пик Манаслу (8163 м), по одному разу — на пики К2 (Чогори, 8614 м) и Лхоцзе (8516 м).