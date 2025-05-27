Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непалец обновил мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест

Альпинист Ками Рита поднялся на Эверест в 31-й раз, обновив свой мировой рекорд. Об этом сообщает Reuters.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

55‑летний непалец достиг вершины высотой 8848,86 метра по традиционному маршруту — по юго‑восточному хребту.

Ками Рита является уроженцем Солукхумбу. Он увлекается скалолазанием с юных лет. Впервые он поднялся на Эверест в 1992 году. В прошлом году Рита стал единоличным рекордсменом по количеству восхождений, обойдя Пасанга Даву (29 раз). Помимо Эвереста, Рита восемь раз поднимался на гору Чо-Ойю (8201 м над уровнем моря), четырежды — на пик Манаслу (8163 м), по одному разу — на пики К2 (Чогори, 8614 м) и Лхоцзе (8516 м).

Среди альпинистов, не являющихся шерпами, рекорд принадлежит британцу Кентону Кулу (19). Впервые Эверест в 1953 году покорили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.