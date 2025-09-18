3 звезды, которые выбрали экстремальный спорт ради внутреннего баланса

Мир шоу-бизнеса обычно диктует модные тренды в спорте: пилатес, сайклинг, силовые — и кажется, что все звезды занимаются одним и тем же. Но некоторые артисты находят себя в куда менее предсказуемых дисциплинах. Такие увлечения требуют больше подготовки и времени, зато дают им не только физическую форму, но и ощущение внутреннего баланса.
Дженнифер Гарнер — кикбоксинг как форма медитации
Дженнифер Гарнер уже много лет занимается кикбоксингом и называет его своим главным способом держать тело и голову в тонусе. Первые тренировки она начала во время подготовки к фильму «Багровая мята» (2018), где исполняла роль мстительницы, и с тех пор не прекращала. Актриса тренируется по несколько раз в неделю вместе с персональным тренером Беттси Лоренцо: сессии длятся около часа и включают отработку ударов руками и ногами, комбинации на лапах и короткие силовые блоки для пресса и ног.
В интервью Гарнер рассказывала, что любит кикбоксинг не только за нагрузку, но и за полное погружение: «Во время боя невозможно думать о работе или телефоне — ты просто здесь и сейчас». По ее словам, такие тренировки помогают ей поддерживать не только физическую форму, но и стрессоустойчивость, особенно во время напряженных съемочных графиков.
Для Гарнер кикбоксинг давно стал не хобби, а важной частью распорядка — актриса даже берет с собой перчатки и бинты в рабочие поездки, чтобы не пропускать тренировки.
Галь Гадот — фехтование и верховая езда
Галь Гадот впервые взяла в руки меч и села в седло во время подготовки к фильму «Чудо-женщина» (2017) — и с тех пор эти занятия остались в ее жизни. Для роли актриса проходила шестимесячную подготовку, которая включала фехтование, боевую хореографию и ежедневные конные тренировки по несколько часов. По словам Гадот, именно верховая езда и работа с мечом стали самыми сложными, но и самыми любимыми дисциплинами.
Даже после съемок она продолжила заниматься ими ради поддержания формы и восстановления сил: конные прогулки помогают ей отключиться от суеты, а фехтование — сохранять координацию и концентрацию. В интервью актриса говорила, что такие тренировки возвращают ей ощущение контроля над телом и дисциплины, которое она ценит с армейских времен. Для нее это не просто экзотические навыки для ролей, а способ поддерживать физическую силу и внутреннее спокойствие.
Рианна — серфинг как способ перезагрузки
Рианна с юности увлекается серфингом и почти каждое возвращение на Барбадос сопровождается поездками на пляжи, где она катается на доске. В местных СМИ регулярно появляются кадры, как певица выходит в океан ранним утром — без охраны, чтобы поймать первые волны. По словам близких, для Рианны серфинг — не просто спорт, а способ полностью отключиться от шума индустрии и провести время в тишине.
Тренеры отмечают, что серфинг требует сильного корпуса и идеального чувства баланса, и Рианна поддерживает форму именно ради возможности кататься. В интервью Vogue она признавалась, что это ее личная медитация: «На воде нет спешки и давления, только ты и волна». Для певицы серфинг стал не развлечением, а частью образа жизни — он помогает сохранять и физическую, и эмоциональную устойчивость между турами и проектами.
Необычные виды спорта стали для этих звезд не просто хобби, а способом сохранять форму и внутреннее равновесие в мире постоянного давления. Кикбоксинг, фехтование или серфинг требуют больше усилий и концентрации, чем привычные тренировки, но именно в этом их ценность: они позволяют полностью переключиться, разгрузить голову и вернуть контроль над телом. Для звезд это не экзотика ради имиджа, а настоящая страсть, которая делает их жизнь стабильнее.