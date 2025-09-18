3 звезды, которые выбрали экстремальный спорт ради внутреннего баланса

Дженнифер Гарнер уже много лет занимается кикбоксингом и называет его своим главным способом держать тело и голову в тонусе. Первые тренировки она начала во время подготовки к фильму «Багровая мята» (2018), где исполняла роль мстительницы, и с тех пор не прекращала. Актриса тренируется по несколько раз в неделю вместе с персональным тренером Беттси Лоренцо: сессии длятся около часа и включают отработку ударов руками и ногами, комбинации на лапах и короткие силовые блоки для пресса и ног.