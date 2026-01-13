Прыжки, волны и скорость: экстремальный отдых Хью Джекмана, Ди Каприо и других

В 2010 году, во время масштабного шоу Опры Уинфри в Сиднее, Хью Джекман открыл программу именно таким спуском — он «прилетел» к сцене по тросу, протянутому от крыши Сиднейского оперного театра. Это не был трюк для кино: актеру тогда было 41 год, и он выполнял его сам, без дублеров. Идея была в том, чтобы эффектно появиться перед 20-тысячной аудиторией — и заодно показать, что страх для него — не повод отступать.