Прыжки, волны и скорость: экстремальный отдых Хью Джекмана, Ди Каприо и других

Постоянное внимание, съемки, гастроли и плотный график создают уровень стресса, к которому трудно привыкнуть. Для некоторых знаменитостей перезагрузка выглядит не как тишина и покой, а как резкий выход из зоны комфорта. Экстремальный отдых дает ощущение контроля над собой, возвращает вкус к жизни и позволяет хотя бы на время вырваться из образа, к которому привыкли миллионы людей.
Хью Джекман — зиплайн над пропастью
Зиплайн — это спуск по стальному тросу с большой высоты, когда человек едет в подвесной системе над землей, водой или пропастью. Скорость может достигать 60−80 км/ч, а контроль практически отсутствует: после старта остается только держаться и ждать конца трассы.
В 2010 году, во время масштабного шоу Опры Уинфри в Сиднее, Хью Джекман открыл программу именно таким спуском — он «прилетел» к сцене по тросу, протянутому от крыши Сиднейского оперного театра. Это не был трюк для кино: актеру тогда было 41 год, и он выполнял его сам, без дублеров. Идея была в том, чтобы эффектно появиться перед 20-тысячной аудиторией — и заодно показать, что страх для него — не повод отступать.
Позже Джекман рассказывал и о другом эпизоде: во время туристического зиплайна в горах трос резко дернулся, и металлический элемент конструкции пролетел буквально в сантиметрах от глаза. Травмы не случилось, но момент он запомнил как один из самых опасных в жизни. Для актера это не разовая ситуация. В путешествиях он регулярно выбирает активности с риском: зиплайны в горах, спуски над каньонами, экстремальные парки. Экстрим стал для него способом перезагрузки между съемками и турами.
Вуди Харрельсон — жизнь на волне
Вуди Харрельсону 64 года, но он до сих пор выбирает отдых, который многие сочли бы слишком рискованным. Между съемками актер живет на Гавайях, на острове Мауи, где у него собственный дом. Именно там он погрузился в серф-культуру и сделал кайтсерфинг и виндсерфинг частью своей повседневности.
Кайтсерфинг — это не прогулка по воде. Человека тянет воздушный змей, скорость зависит от силы ветра, а контроль требует постоянной концентрации. На открытых участках океана ошибка может закончиться жестким падением или уносом в сторону течения. Харрельсон выходит в воду регулярно, в том числе в дни с сильным ветром, когда условия становятся по-настоящему экстремальными.
Его увлечение давно вышло за рамки хобби. Через серф-сообщество он познакомился с предпринимательницей Мелани Перкинс — основательницей Canva, онлайн-платформы для дизайна, которой сегодня пользуются миллионы людей по всему миру. Именно эта случайная встреча на почве кайтсерфинга привела Харрельсона к ранним инвестициям в проект, задолго до его мировой известности. На Мауи Харрельсон также сблизился с Оуэном Уилсоном: друзья вместе катались, погружаясь в местную серф-культуру.
Леонардо Ди Каприо — вейкбординг в открытом море
Для Леонардо Ди Каприо экстрим давно стал частью путешествий. Даже в экспедициях, связанных с экологическими проектами, он находит место для активного отдыха. Один из его любимых форматов — вейкбординг: человека тянет за катером трос, а он стоит на доске и удерживает равновесие на высокой скорости. Внешне это выглядит как серфинг за лодкой, но на деле требует сильных ног, координации и постоянного контроля корпуса. Любая потеря баланса заканчивается падением в воду на ходу — на скорости, которая ощущается телом как удар.
В отличие от парков с ровной поверхностью, море добавляет переменную — волну. Баланс приходится держать не только телом, но и головой, постоянно подстраиваясь под ритм воды. Папарацци не раз снимали актера у берегов Сент-Бартса и Мальдив: в гидрокостюме, с доской под мышкой, без охраны.
Этот вид отдыха удивительно сочетается с его публичным образом защитника природы. Актер часто говорит, что именно физический контакт с океаном делает для него климатические проблемы не абстрактными. Когда тело чувствует холод воды и силу волн, разговоры о таянии льдов и загрязнении морей перестают быть теорией.
Кэти Перри — прыжок в пустоту
Во время мирового тура California Dreams Кэти Перри решила попробовать банджи-джампинг — прыжок с высоты на эластичном тросе. Это произошло в Новой Зеландии, стране, где такие аттракционы считаются почти национальным спортом. Артистку подняли на платформу над ущельем, пристегнули к тросу — и дальше все решала только она сама.
Видео прыжка разлетелось по сети: Кэти кричит, смеется, закрывает глаза и в какой-то момент буквально падает в пустоту. После она призналась, что боялась сильнее, чем ожидала, но именно это ощущение и было целью. «Когда ты прыгаешь, все страхи в голове вдруг становятся смешными», — говорила она в интервью.
Для Кэти такие эксперименты — способ напомнить себе, что жизнь не сводится к сцене и контрактам. В туре, где каждый день расписан по минутам, подобные моменты возвращают ощущение свободы и контроля над собой.
Роуэн Аткинсон — скорость как форма отдыха
Роуэну Аткинсону 71 год, но его страсть к скорости мало вяжется с образом мистера Бина. Актер много лет коллекционирует спортивные автомобили, участвует в трек-днях и любительских гонках, а также пишет для автомобильных журналов. Для него машина — не статусный аксессуар, а инструмент, который требует навыка и уважения.
Аткинсон не раз попадал в аварии, в том числе на своем McLaren F1, одном из самых редких и быстрых суперкаров в мире. После одной из них автомобиль пришлось восстанавливать почти год, а страховая выплата стала рекордной для Великобритании. Но даже после этого актер не отказался от вождения на высоких скоростях.