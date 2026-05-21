Россиянин первым в мире покорил Эверест на одних руках

После продолжительного лечения и реабилитации Рустам Набиев стал заниматься спортом. С 2020 года Набиев последовательно покоряет высочайшие вершины мира, используя только силу рук и ледорубы. В его активе — восхождения на Эльбрус (5642 м), Килиманджаро (5895 м), Аконкагуа (6962 м), а также на гималайский восьмитысячник Манаслу (8163 м). Покорение Эвереста стало десятым значимым восхождением в его карьере.