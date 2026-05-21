Россиянин первым в мире покорил Эверест на одних руках

Российский блогер и альпинист из Уфы Рустам Набиев первым в мире взошел на вершину Эвереста (8848,86 м) на руках. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
«20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества, я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит», — написал альпинист.
По словам Набиева, этим поступком он хотел сказать, что, пока в человеке теплится жизнь, нужно бороться до конца. В 2015 году блогеру ампутировали обе ноги после травм, полученных при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске. При трагедии погиб 21 человек.
После продолжительного лечения и реабилитации Рустам Набиев стал заниматься спортом. С 2020 года Набиев последовательно покоряет высочайшие вершины мира, используя только силу рук и ледорубы. В его активе — восхождения на Эльбрус (5642 м), Килиманджаро (5895 м), Аконкагуа (6962 м), а также на гималайский восьмитысячник Манаслу (8163 м). Покорение Эвереста стало десятым значимым восхождением в его карьере.