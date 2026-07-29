Гипертрофия мышц: как происходит рост мышечной массы и от чего он зависит

4. Не обязательно тренируйтесь до отказа. Для роста мышц подход должен быть достаточно тяжелым, поэтому последние повторения обычно даются с заметным усилием. При этом необязательно каждый раз продолжать до момента, когда выполнить еще одно повторение уже невозможно. Подход можно закончить, когда в запасе остается примерно одно-три повторения с правильной техникой.