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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпиаду

Российские фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», — сказал Мамедов.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, и только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

В международной федерации фехтования прислушались к рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили ведущие российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и «Динамо».

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены выиграли общий медальный зачет по фехтованию, на их счету было три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды.

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