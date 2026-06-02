Российские фехтовальщики выступят на ЧМ-2026 с флагом и гимном

Решение вступает в силу на предстоящем чемпионате мира по фехтованию, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Участие российских спортсменов будет разрешено во всех индивидуальных и командных турнирах, с использованием национальных обозначений (RUS) и без каких-либо ограничений в отношении национальной символики.
В декабре 2025 года FIE допустила российских юниоров к соревнованиям с национальными флагом и гимном. С 2023 года FIE предоставляла российским спортсменам нейтральный статус, благодаря чему они смогли выступить на чемпионате мира 2025 года в Тбилиси.
Ранее аналогичные решения о допуске российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном приняли международные федерации дзюдо (IJF), тхэквондо (World Taekwondo), водных видов спорта (World Aquatics), спортивной борьбы (UWW) и гимнастики (World Gymnastics).