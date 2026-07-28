«Хочу превзойти своих родителей». Граудынь — после победы на ЧМ

«Мои родители — мастера спорта международного класса по легкой атлетике. Я очень горжусь ими, всегда хотелось, как говорят, чтобы ученик превзошел учителя. Так же и я хочу превзойти своих родителей. Они — участники Олимпиады, значит, надо стремиться дальше к этому. После Олимпиады-2016 я выбрал фехтование сам, они спокойно отнеслись к этому, спокойно отпустили. Уже 10 лет занимаюсь.



Я много занимаюсь балансом, координацией — это очень важно в нашем виде спорта, особенно если ты высокий человек. Это действительно важно, и надо заниматься этим всем высоким фехтовальщикам, советую. Мой рост — 198 сантиметров. Выше в команде никого. Да и из знакомых особо никого нет», — сказал Граудынь.