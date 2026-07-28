«Хочу превзойти своих родителей». Граудынь — после победы на ЧМ

Накануне 19-летний саблист выиграл золото на чемпионате мира в Гонконге, победив в финале южнокорейца До Кен Дона (15:7).
Золото Граудыня стало первой для России медалью на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна. Кроме того, он стал первым с 2015 года представителем России, завоевавший золото ЧМ в индивидуальном турнире саблистов.
«Мои родители — мастера спорта международного класса по легкой атлетике. Я очень горжусь ими, всегда хотелось, как говорят, чтобы ученик превзошел учителя. Так же и я хочу превзойти своих родителей. Они — участники Олимпиады, значит, надо стремиться дальше к этому. После Олимпиады-2016 я выбрал фехтование сам, они спокойно отнеслись к этому, спокойно отпустили. Уже 10 лет занимаюсь.
Я много занимаюсь балансом, координацией — это очень важно в нашем виде спорта, особенно если ты высокий человек. Это действительно важно, и надо заниматься этим всем высоким фехтовальщикам, советую. Мой рост — 198 сантиметров. Выше в команде никого. Да и из знакомых особо никого нет», — сказал Граудынь.
Владимир и Юлия Граудынь — легкоатлеты и призеры чемпионатов мира в беге. Отец специализировался в беге на 800 метров и выступал на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, где смог дойти до четвертьфинала — до выхода в полуфинал ему не хватило 0,1 секунды.
Юлия Граудынь выступала в барьерном беге на спринтерские дистанции. В 1995 году на чемпионате мира в Гетеборге она выиграла бронзовую медаль — последнюю на данный момент награду для российских барьеристок на дистанции 100 метров.