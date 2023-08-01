Стало известно, как тренируется Щербакова после мононуклеоза

Ранее сообщалось, что в июне спортсменка прервала тренировки на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске из-за заболевания. Позднее выяснилось, что Щербакова заболела мононуклеозом.

Фигуристка вернулась на лед во второй половине июля. Однако, полноценные тренировки она пока не возобновила и занимается с временными интервалами для облегчения процесса восстановления после болезни, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.