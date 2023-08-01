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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, как тренируется Щербакова после мононуклеоза

Российская фигуристка Анна Щербакова пока тренируется с перерывами после возвращения на лед.

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Источник: AP 2023

Ранее сообщалось, что в июне спортсменка прервала тренировки на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске из-за заболевания. Позднее выяснилось, что Щербакова заболела мононуклеозом.

Фигуристка вернулась на лед во второй половине июля. Однако, полноценные тренировки она пока не возобновила и занимается с временными интервалами для облегчения процесса восстановления после болезни, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Анна Щербакова стала победительницей Олимпийских игр 2022 года в личном турнире. 19-летняя спортсменка также является чемпионкой мира-2021 и трехкратной чемпионкой России.

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