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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Роман Костомаров снимется в документальном сериале о жизни с протезами

Трехсерийный проект получил название «Киборг».

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров расскажет о новой жизни с протезами в документальном сериале «Киборг», сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Premier.

По данным источника, съемки начались 30 июня. Всего выйдет три эпизода, каждый из которых повествует о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои — Евгений Смирнов, Максим Емец, Евгений Васильев, Елена Волохова и Анна Белова — расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу.

Уточняется, что история Костомарова станет отдельной сюжетной линией: он расскажет о своей реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами.

Съемочную группу консультируют эксперты, в том числе хирург, реабилитолог и другие специалисты в области протезирования. О дате премьеры сериала пока ничего не известно.

Роман Костомаров попал в реанимацию в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.

В августе Костомарову установили новые протезы стоп, а недавно олимпийский чемпион впервые после ампутации вышел на лед.

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