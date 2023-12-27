Костомаров рассказал, что самостоятельно водит автомобиль
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что сам водит машину, несмотря на отсутствие конечностей из-за болезни.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что сам водит машину, несмотря на отсутствие конечностей из-за болезни.
Вчера прошел новогодний вечер ХК «Красная машина» на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Одним из приглашенных гостей был Роман Костомаров. Он рассказал, сам приехал на автомобиле.
— Говорят, вы приехали на машине самостоятельно, за рулем.
— Да, я сам езжу.
— Каждый день у вас словно преодоление себя. Как вообще это происходит?
— Очень трудно, поскольку все знают, с какой ситуацией я столкнулся. Каждый день — испытание, что‑то новое. Всему надо снова учиться. Ходить, бегать, велосипед крутить, да просто жить в быту с моими нынешними физическими возможностями, — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что спортсмен купил автомобиль с голосовым помощником за пять миллионов рублей.
Роман Костомаров попал в реанимацию в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.
В августе Костомарову установили новые протезы стоп, а позднее у него появился протез правой руки. В конце декабря он вышел на лед в дуэте с Татьяной Навкой на шоу Ильи Авербуха. Пара исполнила программу «Кармен» — с этим произвольным танцем они победили на Олимпиаде 2006 года в Турине.