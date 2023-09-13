Костомаров купил автомобиль с голосовым помощником за 5 миллионов рублей

«Мы с Романом покупали машины в один день. Он был с женой Оксаной. Купил автомобиль Exeed RX белого цвета. Он только-только вышел. Пока жена будет водить, но он не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль», — сказал клиент одного из автосалонов.