Костомаров купил автомобиль с голосовым помощником за 5 миллионов рублей
Как сообщает источник «Комсомольской правды», Роман Костомаров приобрел китайский кроссовер с дополнительными функциями.
Как сообщает источник «Комсомольской правды», Роман Костомаров приобрел китайский кроссовер с дополнительными функциями.
«Мы с Романом покупали машины в один день. Он был с женой Оксаной. Купил автомобиль Exeed RX белого цвета. Он только-только вышел. Пока жена будет водить, но он не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль», — сказал клиент одного из автосалонов.
Подобный автомобиль оснащен дверями с сенсорными кнопками и люком с голосовым помощником, что позволяет обойтись без помощи рук.
Роман Костомаров попал в реанимацию в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.
В августе Костомарову установили новые протезы стоп, а недавно олимпийский чемпион впервые после ампутации вышел на лед