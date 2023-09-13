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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров купил автомобиль с голосовым помощником за 5 миллионов рублей

Как сообщает источник «Комсомольской правды», Роман Костомаров приобрел китайский кроссовер с дополнительными функциями.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы с Романом покупали машины в один день. Он был с женой Оксаной. Купил автомобиль Exeed RX белого цвета. Он только-только вышел. Пока жена будет водить, но он не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль», — сказал клиент одного из автосалонов.

Подобный автомобиль оснащен дверями с сенсорными кнопками и люком с голосовым помощником, что позволяет обойтись без помощи рук.

Роман Костомаров попал в реанимацию в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.

В августе Костомарову установили новые протезы стоп, а недавно олимпийский чемпион впервые после ампутации вышел на лед

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