Медведева ушла со съемки ТВ-шоу без объяснения причин: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ac90bdd54f3d1ec7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240640" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведева была в числе звездных экспертов в выпуске шоу «Это нормально?» на одном из федеральных каналов. Во время обсуждения темы «Нормально ли брать детей на вечеринку?» она высказала свою позицию: это нормально, если вечеринка без высокого возрастного ценза. Затем в полемику вступил один из зрителей, который начал оскорблять присутствующих в зале. Сначала студию покинул певец Шура, затем его примеру последовала Медведева. «Извините, я пошла» — единственное, что она сказала.

«Женя Медведева не выдержала накала эмоций. Либо была не готова говорить и быть откровенной. Она покинула студию, и мы уважаем ее выбор», — прокомментировала действия Медведевой ведущая шоу Ольга Бузова.