Медведева ушла со съемки ТВ-шоу без объяснения причин: видео
Двукратная чемпионка мира в одиночном женском фигурном катании Евгения Медведева покинула съемки ТВ-шоу на одном из федеральных каналов, не объяснив из-за чего уходит.
Двукратная чемпионка мира в одиночном женском фигурном катании Евгения Медведева покинула съемки ТВ-шоу на одном из федеральных каналов, не объяснив из-за чего уходит.
Медведева была в числе звездных экспертов в выпуске шоу «Это нормально?» на одном из федеральных каналов. Во время обсуждения темы «Нормально ли брать детей на вечеринку?» она высказала свою позицию: это нормально, если вечеринка без высокого возрастного ценза. Затем в полемику вступил один из зрителей, который начал оскорблять присутствующих в зале. Сначала студию покинул певец Шура, затем его примеру последовала Медведева. «Извините, я пошла» — единственное, что она сказала.
«Женя Медведева не выдержала накала эмоций. Либо была не готова говорить и быть откровенной. Она покинула студию, и мы уважаем ее выбор», — прокомментировала действия Медведевой ведущая шоу Ольга Бузова.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Последний раз Медведева участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.