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12:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведева ушла со съемки ТВ-шоу без объяснения причин: видео

Двукратная чемпионка мира в одиночном женском фигурном катании Евгения Медведева покинула съемки ТВ-шоу на одном из федеральных каналов, не объяснив из-за чего уходит.

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Медведева была в числе звездных экспертов в выпуске шоу «Это нормально?» на одном из федеральных каналов. Во время обсуждения темы «Нормально ли брать детей на вечеринку?» она высказала свою позицию: это нормально, если вечеринка без высокого возрастного ценза. Затем в полемику вступил один из зрителей, который начал оскорблять присутствующих в зале. Сначала студию покинул певец Шура, затем его примеру последовала Медведева. «Извините, я пошла» — единственное, что она сказала.

«Женя Медведева не выдержала накала эмоций. Либо была не готова говорить и быть откровенной. Она покинула студию, и мы уважаем ее выбор», — прокомментировала действия Медведевой ведущая шоу Ольга Бузова.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Последний раз Медведева участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

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Медведева ушла со съемки ТВ-шоу без объяснения причин: видео
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