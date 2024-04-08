Дэвис и Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля

Ранее танцевальный дуэт тренировался под руководством Алексея Килякова. С ним пара начала сотрудничать летом 2022 года. Киляков выступал в танцевальном дуэте с матерью Дианы — заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

На чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в Монреале в марте, дуэт Дэвис и Смолкин заняли 12-е место в танцах на льду, набрав 188,34 балла в сумме за две программы. Золото выиграли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с 222,20 балла. Второе место занял канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Тройку призеров замкнула пара из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

В январе Дэвис и Смолкин стали восьмыми на чемпионате Европы. В сумме за две программы они набрали 214,38 балла (86,80 балла за ритм-танец + 127,58 балла за произвольный танец).