Валиева: Замуж подожду пока. Хочу отдельно жить, права получить

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

— 18 лет — это действительно важная дата, можно сказать, рубеж. Теперь уже можно то, чего нельзя было раньше. Есть какие-то идеи, что хочется сделать прежде всего? Может, права получить или замуж выйти?



— Замуж подожду пока что. Права очень хочу получить, закончить школу, сдать экзамены. Переехать в квартиру, отдельно жить, самостоятельно.

— Ты заговорила про то, что заканчиваешь в этом году школу. Куда дальше пойдешь, уже решила? Какое направление будешь осваивать?



— Пока подаю в несколько университетов документы. А так — буду активно заниматься, буду вести на телевидении. Также мы скоро будем записывать музыкальный трек. Хочу попробовать себя во многих направлениях, потому что сейчас как раз самое время, — сказала Валиева в эфире передачи «Доброе утро» на одном из федеральных каналов.

Ранее певица MIA BOYKA поделилась отрывком песни, которую она выпустит Валиевой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=16db7ac1a361416d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240832" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. Валиева сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.