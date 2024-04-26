Валиева: Замуж подожду пока. Хочу отдельно жить, права получить
Российская фигуристка Камила Валиева, отмечающая 26 апреля свое 18-летие, рассказала чем будет заниматься в ближайшее время.
Российская фигуристка Камила Валиева, отмечающая 26 апреля свое 18-летие, рассказала чем будет заниматься в ближайшее время.
— 18 лет — это действительно важная дата, можно сказать, рубеж. Теперь уже можно то, чего нельзя было раньше. Есть какие-то идеи, что хочется сделать прежде всего? Может, права получить или замуж выйти?
— Замуж подожду пока что. Права очень хочу получить, закончить школу, сдать экзамены. Переехать в квартиру, отдельно жить, самостоятельно.
— Ты заговорила про то, что заканчиваешь в этом году школу. Куда дальше пойдешь, уже решила? Какое направление будешь осваивать?
— Пока подаю в несколько университетов документы. А так — буду активно заниматься, буду вести на телевидении. Также мы скоро будем записывать музыкальный трек. Хочу попробовать себя во многих направлениях, потому что сейчас как раз самое время, — сказала Валиева в эфире передачи «Доброе утро» на одном из федеральных каналов.
Ранее певица MIA BOYKA поделилась отрывком песни, которую она выпустит Валиевой.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. Валиева сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.