Алина Загитова рассказала о музыкальных амбициях

— Я могу сказать, что мне безусловно нравится стоять на сцене, петь. Я ловила себя на ощущении, как будто я делаю это уже давно. Я комфортно себя чувствую на сцене. Думаю: а почему нет? Сейчас, на данный момент, конечно, другие приоритеты: учеба, строительство катка в Казани, мероприятия в Казани… В общем, есть чем заняться на данный момент, — сказала Загитова в эфире программы «Утро ТНТ».