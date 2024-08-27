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Алина Загитова рассказала о музыкальных амбициях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих музыкальных амбициях.

Источник: vk.com

— У тебя есть музыкальные амбиции? Может, ты думаешь выпустить свой альбом или что-то еще?

— Я могу сказать, что мне безусловно нравится стоять на сцене, петь. Я ловила себя на ощущении, как будто я делаю это уже давно. Я комфортно себя чувствую на сцене. Думаю: а почему нет? Сейчас, на данный момент, конечно, другие приоритеты: учеба, строительство катка в Казани, мероприятия в Казани… В общем, есть чем заняться на данный момент, — сказала Загитова в эфире программы «Утро ТНТ».

Ранее дисквалифицированная за допинг Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. А другая фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в прошлом году выпустила две песни.

Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выиграла чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июле фигуристка анонсировала собственное ледовое шоу «Хранители времени», которое пройдет 29 и 31 августа в Казани.