Отбор на ОИ в фигурном катании, ЧМ по легкой атлетике и волейболу, РПЛ, АПЛ и Ла Лига: что смотреть сегодня

Фигурное катание. Олимпийский квалификационный турнир. Произвольная программа. Женщины
12:15 Где смотреть: Okko.
Накануне Аделия Петросян выиграла короткую программу на олимпийском отборочном турнире. 18-летняя фигуристка обошла всех соперниц, получив за свое выступление 68,72 балла. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова, которая получила 68,08 балла за свое выступление. До 2021 года спортсменка выступала за сборную России. Третье место заняла бельгийка Луна Хендрикс (66,92 балла). Для попадания на Олимпиаду Аделии необходимо попасть в пятерку сильнейших.
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Токио
12:55 Где смотреть: «Матч ТВ».
В вечерней программе восьмого дня чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно пять комплектов наград. Мужчины определят победителя на дистанции 800 метров. У женщин обладательницы медалей определятся в беге на 5000 метров, толкании ядра, метании копья и в семиборье.
Футбол. Английская Премьер-лига. 5-й тур. «Ливерпуль» — «Эвертон»
14:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Ливерпуль» — единственный клуб АПЛ с четырьмя победами на старте сезона. Команде Арне Слота удается побеждать даже в поединках, в которых не все идет по плану мерсисайдцев, и забивать победные мячи уже в дополнительное ко вторым таймам время. В пятом туре «Ливерпуль» сыграет в дерби против «Эвертона». Команда Дэвида Мойеса хорошо начала сезон и набрала семь очков в четырех турах, находясь на седьмом месте в турнирной таблице. Сможет ли у «Эвертон» одержать первую гостевую победу над «Ливерпулем» с февраля 2021 года?
Волейбол. Чемпионат мира. ⅛ финала. Польша — Канада
15:00 Где смотреть: Okko.
На чемпионате мира в Филиппинах сборная Польши выиграла все три матча на групповом этапе и вышла в плей-офф в статусе одного их фаворитов турнира. Их чемпионата мира уже выбыли олимпийские чемпионы французы и одна из традиционно сильнейших команд мира — бразильцы. В ⅛ финала Польше будут противостоять канадцы, которые в группе сумели обойти крепкую команду Японии. Поляки являются безоговорочными фаворитами сегодня, однако этот турнир полон сенсаций и неожиданных результатов, Смогут ли канадцы сотворить сенсацию и выбить из чемпионата мира сборную Польши?
Футбол. Чемпионат Испании. 5-й тур. «Реал Мадрид» — «Эспаньол»
17:10. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Реал» выиграл все четыре матча на старте чемпионата Испании. В пятом туре подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Эспаньолом», набравшим 10 очков на старте. В прошлом сезоне каталонцы финишировали на 14-м месте, однако сейчас настроены биться за высокие места.
У «Реала» травмированы Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Трент Александер-Арнольд, под вопросом участие Эндрика в матче. Также не сыграет центральный защитник Дин Хейсен, получивший красную карточку в минувшем туре в игре против клуба «Реал Сосьедад». В составе «Эспаньола» дисквалифицирован Пере Милья.
Футбол. Российская Премьер-лига. 9-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
19:15 Где смотреть: «Матч ТВ».
«Локомотив» удачно начал чемпионат России, однако в последних матчах сыграл четыре раза вничью подряд. В очередном туре РПЛ «железнодорожники» намерены прервать ничейную серию. Однако махачкалинское «Динамо» в нынешнем сезоне не проиграло ни одного матча дома. Увезти победу из Каспийска для москвичей будет очень непросто. Сможет ли «Локомотив» одержать победу или фактор домашнего стадиона станет ключевым для махачкалинцев?
Футбол. Английская Премьер-лига. 5-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Манчестер Юнайтед» вновь начал чемпионат Англии не самым удачным образом. После четырех матчей подопечные Аморима находятся на 14-м месте в турнирной таблице. В пятом туре «красных дьяволов» ждет очередное испытание. Лондонцы занимают пятое место и показывают яркий, атакующий футбол. В случае неудачи в матче с «Челси» Рубен Аморим может быть отправлен в отставку. Поэтому нет сомнений в том, что «МЮ» в этом матче будет нацелен на победу. Удастся ли манкунианцам отобрать очки у лондонцев или «Манчестер Юнайтед» проиграет и останется на дне турнирной таблицы АПЛ?