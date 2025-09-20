Отбор на ОИ в фигурном катании, ЧМ по легкой атлетике и волейболу, РПЛ, АПЛ и Ла Лига: что смотреть сегодня

На чемпионате мира в Филиппинах сборная Польши выиграла все три матча на групповом этапе и вышла в плей-офф в статусе одного их фаворитов турнира. Их чемпионата мира уже выбыли олимпийские чемпионы французы и одна из традиционно сильнейших команд мира — бразильцы. В ⅛ финала Польше будут противостоять канадцы, которые в группе сумели обойти крепкую команду Японии. Поляки являются безоговорочными фаворитами сегодня, однако этот турнир полон сенсаций и неожиданных результатов, Смогут ли канадцы сотворить сенсацию и выбить из чемпионата мира сборную Польши?