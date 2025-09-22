Ричмонд
Шарапова, Комиссарова и Сотникова: как звезды спорта поднимались после травм

Тяжелая травма может в один миг оборвать карьеру, но не их решимость. Эти спортсменки сумели подняться после падений и начать новый этап — в спорте или за его пределами.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Аделина Сотникова с медалью Олимпийских игр-2014 до получения травмы
После получения тяжелы травм звезды спорта не сдаются и продолжают карьеруИсточник: Соцсети

В мире большого спорта успех измеряется не только медалями, но и способностью подниматься после падений. Серьезная травма может выбить спортсмена из привычного ритма на месяцы и даже годы, лишить возможности выступать и поставить под сомнение будущее в спорте. В такие моменты важны не только врачи и физиотерапевты, но и психологическая устойчивость, поддержка близких и внутренняя мотивация. Сегодня расскажем о том, как преодоление боли, сомнений и страха стало началом нового этапа в жизни спортсменок.

Мария Комиссарова — заново училась ходить

Мария Комиссарова на коляске и с семьей после восстановления
После травмы позвоночника Комиссарова прошла путь от инвалидной коляски до активной жизниИсточник: Соцсети

Мария Комиссарова — российская фристайлистка, участница Олимпийские игры-2014 в Сочи. Во время тренировочного заезда она упала на трассе и получила перелом спинного позвонка со смещением — травму, которая закончила ее спортивную карьеру в один момент. Врачи провели несколько экстренных операций, но часть функций позвоночника восстановить не удалось, и спортсменка осталась в инвалидной коляске.

Реабилитация заняла годы: Мария проходила курсы физиотерапии и лечебной физкультуры, заново училась стоять и делать шаги, тренировала руки и спину, чтобы сохранить активность. Она откровенно рассказывала, что не могла принять случившееся и долго восстанавливала не только тело, но и психологическое состояние. Полностью восстановиться ей так и не удалось.

Сегодня Комиссарова живет в Испания, воспитывает двоих детей и руководит фондом поддержки людей с травмами позвоночника. Ее путь стал примером того, как спорт помогает не сдаваться даже тогда, когда прежняя жизнь рушится полностью.

Аделина Сотникова — преодолеть боль и начать заново

Аделина Сотникова на льду после нескольких травм
После серии травм Сотникова долго восстанавливалась и открыла новую главу вне спортаИсточник: Соцсети

Аделина Сотникова стала первой российской фигуристкой, завоевавшей золото в женском одиночном катании на Олимпийские игры-2014 в Сочи. После триумфа ее ждали шоу и соревнования, но почти сразу началась череда травм — сначала спины, потом связок и голеностопа. Из-за постоянных болей и невозможности тренироваться в полную силу она пропускала сезоны и постепенно выпала из соревновательного ритма.

Сотникова рассказывала, что пыталась вернуться: проходила курсы физиотерапии, занималась ЛФК и работала с тренерами по индивидуальной щадящей программе, восстанавливая координацию и гибкость. Но организм не выдерживал прежних нагрузок, и в 2020 году она официально завершила спортивную карьеру.

Сейчас Аделина развивает собственную школу фигурного катания в Москва и участвует в ледовых шоу. Она призналась, что приняла уход из большого спорта как шанс начать новую жизнь — без постоянной боли и гонки за медалями.

Мария Шарапова — путь к возвращению на корт

Мария Шарапова тренируется после лечения
После тяжелой травмы плеча Шарапова заново оттачивала технику и вернулась в топИсточник: Соцсети

Мария Шарапова — одна из самых титулованных российских теннисисток, победительница пяти турниров «Турниры Большого шлема». В 2008 году она получила серьезную травму плеча, которая грозила завершить карьеру: врачи диагностировали разрыв сухожилия ротаторной манжеты, из-за которого спортсменка не могла выполнять подачи. Шараповой пришлось пропустить почти весь сезон и перенести операцию, а затем начать долгую реабилитацию.

Она месяцами восстанавливала подвижность руки, тренировалась по индивидуальной программе с ограничениями, сначала просто отбивая легкие мячи и укрепляя мышцы стабилизаторы. Параллельно подключались физиотерапия, массаж, водные тренировки и работа с психологом — Мария признавалась, что не раз думала о завершении карьеры.

Возвращение оказалось успешным: уже в 2012 году Шарапова снова вошла в топ мирового рейтинга и выиграла «Ролан Гаррос». Позже она говорила, что именно травма научила ее ценить процесс и не воспринимать победы как должное.

Каждая героинь нашей подборки прошла через физическую боль, сомнения и страх, но нашла способ начать заново — кто-то вернулся в спорт, а кто-то построил новую жизнь вне соревнований. Их путь доказывает: даже тяжелые травмы могут стать не концом карьеры, а поворотной точкой, после которой появляется новое понимание себя и своих возможностей.

