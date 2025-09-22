Шарапова, Комиссарова и Сотникова: как звезды спорта поднимались после травм

В мире большого спорта успех измеряется не только медалями, но и способностью подниматься после падений. Серьезная травма может выбить спортсмена из привычного ритма на месяцы и даже годы, лишить возможности выступать и поставить под сомнение будущее в спорте. В такие моменты важны не только врачи и физиотерапевты, но и психологическая устойчивость, поддержка близких и внутренняя мотивация. Сегодня расскажем о том, как преодоление боли, сомнений и страха стало началом нового этапа в жизни спортсменок.