Руки как у Шараповой: тренировки для рельефных, но не перекаченных рук

Тренировки теннисиста включают много однотипных движений: подачи, удары справа и слева, подрезки. Во время игры мышцы не напрягаются разово, как при подъеме штанги, а находятся в постоянном тонусе. Нагрузка распределяется равномерно от плечевого сустава до кончиков пальцев. Благодаря этому мышцы укрепляются и «подсушиваются», а не накачиваются, как при силовых упражнениях с дополнительным весом.