Мария Комиссарова после травмы: как живет спортсменка, которая не может ходить

Восемь лет назад мир Марии Комиссаровой перевернулся — после падения на тренировке спортсменка из российской сборной оказалась на операционном столе. Вскоре стало ясно — она не только не сможет вернуться к спорту, но и потеряет способность ходить.
Прыжок, разделивший жизнь на до и после
К началу Олимпийских игр в Сочи Мария уже вошла в историю российского фристайла и ски-кросса. В своих социальных сетя она рассказывает, что очень ждала эту Олимпиаду и была невероятно счастлива на нее попасть. Но 15 февраля во время тренировки Мария слишком сильно оттолкнулась на трамплине и из-за этого пролетела дальше, чем рассчитывала. Позвоночник не выдержал приземление на прямые ноги и удар о плоский участок трассы.
По дороге в больницу Мария оставалась в сознании, но уже понимала: с ногами что-то не так, ведь она их не чувствовала. Когда машину не пропускали через пункты охраны без аккредитации, врач пытался объяснить, что это экстренный случай. Мария в интервью вспоминала, как его заставляли назвать диагноз, но он не говорил прямо, боясь спугнуть спортсменку, лишь тихо пробормотал: «Ушиб спины».
А уже в больнице ей диагностировали перелом позвоночника со смещением. Операция длилась шесть с половиной часов. Позже ее даже навестил президент Владимир Путин и пожелал скорейшего выздоровления. Но тогда никто не знал, каким долгим и трудным будет этот путь.
Шанс на восстановление, в который хотелось верить
Уже на следующий день Марию отправили спецрейсом в Германию. Все предыдущие травмы она лечила только там. В Мюнхене сделали операцию, где установили металлическую пластину, а после перевели в реабилитационный центр. Первое время все делали за нее, даже купали, но через месяц начали сажать в инвалидную коляску и показывать, как ею пользоваться.
Постепенно Мария поняла, что в центре ее не лечат, а учат жить в коляске. Большим шоком было, когда один из специалистов спокойно сказал: «Привыкайте, вы останетесь инвалидом». Она не понимала, как можно так буднично лишить человека надежды. И именно в тот момент пришло первое сильное внутреннее сопротивление. Из занятий она посещала только ЛФК, но играть в настольный теннис с другими колясочниками для нее было слишком.
После Германии Мария переехала в Испанию. Ее доктор Евгений Блюм обещал невероятное: что уже через год она снова будет на ногах. Хотелось верить, даже если это казалось сказкой. Лечение оказалось безумно дорогим, одно занятие обходилось в €1500. Своих средств у Комиссаровой почти не было, на помощь пришел благотворительный фонд. За два года она потратила около 50 миллионов рублей, но чуда не произошло.
Мария прекратила лечение, подала в суд на доктора. А позже выиграла дело и отсудила у клиники два миллиона рублей, что считалось компенсацией за моральный ущерб. Но деньги за лечение вернуть так и не удалось.
Как сложилась личная и семейная жизнь
Во все тяжелые моменты рядом был Алексей Чаадаев — молодой человек Марии и спортсмен сборной России по фристайлу. Вместе они освоились в новой стране, выучили язык, обзавелись друзьями. В 2016 году Мария узнала, что ждет ребенка — и на свет появился мальчик, которого назвали Матео. А спустя три года у них родилась дочка Милитина.
Несколько месяцев назад Мария опубликовала видео из суда в Санкт-Петербурге: судья зачитывал решение о разводе. В тот же день она объяснила в своем блоге, что долго боролась за отношения. Но чем больше старалась, тем больше чувствовала себя несчастной. «Сегодня официально. Я снова свободная женщина», — написала она.
Чем Мария занимается сегодня
Сейчас Мария живет с детьми, продолжает вести соцсети, делится мыслями и откровенно говорит о своем пути. Она старается регулярно тренировать мышцы ног, чтобы они не теряли тонус. В ее расписании тренажерный зал, электростимуляция и плавание, которое особенно помогает — в воде ноги будто начинают двигаться сами.
Несколько лет назад Мария решилась на то, чего не делала с момента травмы — снова поднялась в горы и даже встала на лыжи. Она решила попробовать научиться кататься на необычных лыжах, так как ее заинтересовали люди в люльках для катания, у которых были специальные костыли с маленькими лыжами на конце. Сначала она каталась при поддержке инструктора, а потом смогла ехать самостоятельно. В интервью она признавалась, что снова почувствовала ту самую свободу: скорость, ветер, драйв. Кстати, федерация не раз предлагала ей выступать за паралимпийскую сборную, но она отказывалась.
У нее активный блог в социальных сетях, где за ее жизнью следят более миллиона человек. В описании профиля — фраза, с которой она живет уже много лет: «Инвалидность — не приговор». Через свои публикации Мария мотивирует, делится мыслями, болью, радостью и жизненными открытиями.
В своих постах она называла 15 февраля своим вторым днем рождения. Иногда ей кажется: «Вот могла бы сейчас выступать на Олимпиаде, рядом с теми, кто был со мной в команде». Но потом вспоминает — у нее совсем другая жизнь и свой путь. И никто не знает, какой путь в итоге лучший для нее.
История Марии Комиссаровой — это пример невероятной силы духа. Она пережила тяжелую травму, отказалась сдаться и сумела заново выстроить свою жизнь. Ее путь — напоминание о том, что жизнь продолжается даже после самых тяжелых испытаний, если не терять себя и идти вперед.