Мария Комиссарова после травмы: как живет спортсменка, которая не может ходить

Несколько лет назад Мария решилась на то, чего не делала с момента травмы — снова поднялась в горы и даже встала на лыжи. Она решила попробовать научиться кататься на необычных лыжах, так как ее заинтересовали люди в люльках для катания, у которых были специальные костыли с маленькими лыжами на конце. Сначала она каталась при поддержке инструктора, а потом смогла ехать самостоятельно. В интервью она признавалась, что снова почувствовала ту самую свободу: скорость, ветер, драйв. Кстати, федерация не раз предлагала ей выступать за паралимпийскую сборную, но она отказывалась.