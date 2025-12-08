Тарасова раскритиковала Плющенко за отказ от работы с Костылевой

8 декабря стало известно о том, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не планирует продолжать сотрудничество с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой. По данным СМИ, причиной данного решения может быть поведение матери спортсменки.
Татьяна Анатольевна Тарасова, известная своими принципиальными оценками, назвала подобные действия неприемлемыми для тренера.
«Как это — в середине сезона он прекратит с ней работать? Какая-то ерунда. Он же тренер, пусть тренирует. У меня просто нет слов по этому поводу», — заявила Тарасова в комментарии РИА Новости.
Тарасова подчеркнула, что такой шаг ставит под угрозу весь подготовительный процесс спортсменки, который строится на долгосрочном планировании.
«Тренер может прекратить в мае, а до этого у фигуристки серьезный план подготовки. Так поступать — непрофессионально», — добавила Тарасова.
14-летняя Елена Костылева является чемпионкой России среди юниоров, победительницей Всероссийских финальных соревнований «Кубок Федерации» и победительницей первенства Московской области.
Татьяна Тарасова — дочь советского хоккейного тренера, заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Ее подопечные выиграли множество наград на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских играх. Под руководством Тарасовой тренировались Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов.