«Такого ада не встречал». Плющенко — о ситуации с Костылевой

В ноябре Плющенко сообщил, что мать спортсменки Ирина Костылева была удалена с тренировочной арены его академии из‑за непозволительного поведения — применения физической силы к дочери, оскорблений и угроз в отношении его сына и других спортсменов. Он уточнил, что собрал все доказательства и передал их во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову‑Белову и Федерацию фигурного катания на коньках России.