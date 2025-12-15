Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Такого ада не встречал». Плющенко — о ситуации с Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко признался, что устал от ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Евгений Плющенко на своей странице в телеграм-канале назвал «адом» конфликт с Ириной Костылевой, матерью фигуристки Елены Костылевой.

«Я 8 лет занимаюсь тренерской деятельностью, и в профессиональном спорте был больше 25 лет. Я такого ада не встречал. Это — дикость для любого вида спорта!» — написал Плющенко.

Он добавил, что его команда полтора года надеялась, что «мама-блогер прозреет, но чуда не случилось».

В ноябре Плющенко сообщил, что мать спортсменки Ирина Костылева была удалена с тренировочной арены его академии из‑за непозволительного поведения — применения физической силы к дочери, оскорблений и угроз в отношении его сына и других спортсменов. Он уточнил, что собрал все доказательства и передал их во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову‑Белову и Федерацию фигурного катания на коньках России.

В начале декабря совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, что Елена Костылева уехала в Воронеж заниматься здоровьем. До этого мать фигуристки сообщила, что написала заявление о переводе дочери на домашнее обучение. Позже Ирина Костылева заявила, что они пока не ищут новую школу для тренировок юной спортсменки.

Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».

В прошлом сезоне 14-летняя Елена Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.