«Такого ада не встречал». Плющенко — о ситуации с Костылевой

Евгений Плющенко на своей странице в телеграм-канале назвал «адом» конфликт с Ириной Костылевой, матерью фигуристки Елены Костылевой.
«Я 8 лет занимаюсь тренерской деятельностью, и в профессиональном спорте был больше 25 лет. Я такого ада не встречал. Это — дикость для любого вида спорта!» — написал Плющенко.
Он добавил, что его команда полтора года надеялась, что «мама-блогер прозреет, но чуда не случилось».
В ноябре Плющенко сообщил, что мать спортсменки Ирина Костылева была удалена с тренировочной арены его академии из‑за непозволительного поведения — применения физической силы к дочери, оскорблений и угроз в отношении его сына и других спортсменов. Он уточнил, что собрал все доказательства и передал их во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову‑Белову и Федерацию фигурного катания на коньках России.
В начале декабря совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, что Елена Костылева уехала в Воронеж заниматься здоровьем. До этого мать фигуристки сообщила, что написала заявление о переводе дочери на домашнее обучение. Позже Ирина Костылева заявила, что они пока не ищут новую школу для тренировок юной спортсменки.
Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».
В прошлом сезоне 14-летняя Елена Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.