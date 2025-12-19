Роднина призвала Камилу Валиеву выступить на соревнованиях

25 декабря истекает дисквалификация 19-летней Валиевой за употребление допинга в 2021 году.
«Как отношусь к переходу Валиевой к Соколовской? Я никогда не видела Камилу на тренировках и никогда не была на тренировках Соколовской. Разные вещи: смотреть по телевидению соревнования и сам процесс — кто как работает и тренируется. Пускай Валиева хотя бы раз выйдет на соревнования. В первую очередь, Камила сама должна верить в свое возвращение и понимать, что хочет и к чему идет. Каких бы сомнений у меня не было, я хочу хотя бы раз увидеть Валиеву на соревнованиях», — передает слова Родниной Sport24.
«Камила на турнирах не присутствовала более трех лет. За это время она сильно поменялась и изменилась. Ее выступления в шоу — это одна ситуация. Но последние попытки Валиевой выступать на соревнованиях были достаточно плачевные», — добавила прославленная спортсменка.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.
30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.