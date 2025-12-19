Роднина призвала Камилу Валиеву выступить на соревнованиях

«Как отношусь к переходу Валиевой к Соколовской? Я никогда не видела Камилу на тренировках и никогда не была на тренировках Соколовской. Разные вещи: смотреть по телевидению соревнования и сам процесс — кто как работает и тренируется. Пускай Валиева хотя бы раз выйдет на соревнования. В первую очередь, Камила сама должна верить в свое возвращение и понимать, что хочет и к чему идет. Каких бы сомнений у меня не было, я хочу хотя бы раз увидеть Валиеву на соревнованиях», — передает слова Родниной Sport24.