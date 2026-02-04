Тутберидзе объяснила, как Петросян завоевать олимпийскую медаль

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На соревнованиях выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Среди них — фигуристы Аделия Петросян, ученица Тутберидзе и Петр Гуменник.
«Наверное, чтобы побороться за пьедестал, в короткой программе должен быть прыжок ультра-си, должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70 баллам, и это ее вынесет в последнюю или предпоследнюю разминку, и там нужно делать минимум или супер чистый прокат с одним четверным, или два ультра-си. Это может быть один тулуп и один аксель, это могут быть два тулупа. Это все равно математика», — сказала Тутберидзе в документальном сериале онлайн-кинотеатра Okko «Метод Тутберидзе».
Соревнования среди мужчин на Олимпиаде пройдут 10 и 13 февраля, у женщин — 17 и 19 февраля.
18-летняя Аделия Петросян является трехкратной чемпионкой России в одиночном фигурном катании (2024, 2025, 2026) и трехкратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).
На юниорском уровне Петросян завоевала золото и бронзу на этапах Гран-при в 2021 году.