Тутберидзе объяснила, как Петросян завоевать олимпийскую медаль

«Наверное, чтобы побороться за пьедестал, в короткой программе должен быть прыжок ультра-си, должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70 баллам, и это ее вынесет в последнюю или предпоследнюю разминку, и там нужно делать минимум или супер чистый прокат с одним четверным, или два ультра-си. Это может быть один тулуп и один аксель, это могут быть два тулупа. Это все равно математика», — сказала Тутберидзе в документальном сериале онлайн-кинотеатра Okko «Метод Тутберидзе».