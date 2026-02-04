«За нами с Петросян реально следили». Тутберидзе — об отборе ОИ

«Я же была на телефоне, я с ней даже списалась ровно до выхода. Я стояла на разминке, всю разминку посмотрела, после этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не пересекались друг с другом, потому что за нами реально следили, насколько я ее глазами провожу. Я здесь не хочу никаких проблем, что бы нам сказали, что все, она дисквалифицирована, или что-то еще. Я вышла, зашла в скейтинг-лаунж, оттуда мы с Аделей списались, я ей сделала где-то какие-то замечания, настроила ее — и в путь-дорогу», — сказала Тутберидзе в новой серии сериала «Метод Тутберидзе».