«За нами с Петросян реально следили». Тутберидзе — об отборе ОИ

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о нюансах взаимодействия со своей ученицей Аделией Петросян во время отборочного турнира к Олимпиаде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тутберидзе не была заявлена как сопровождающий персонал фигуристки и приехала на соревнования в качестве тренера сборной Грузии.

«Я же была на телефоне, я с ней даже списалась ровно до выхода. Я стояла на разминке, всю разминку посмотрела, после этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не пересекались друг с другом, потому что за нами реально следили, насколько я ее глазами провожу. Я здесь не хочу никаких проблем, что бы нам сказали, что все, она дисквалифицирована, или что-то еще. Я вышла, зашла в скейтинг-лаунж, оттуда мы с Аделей списались, я ей сделала где-то какие-то замечания, настроила ее — и в путь-дорогу», — сказала Тутберидзе в новой серии сериала «Метод Тутберидзе».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, с произвольной — 19 февраля.

