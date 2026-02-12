«Впечатлил больше Малинина». Хореограф Тутберидзе — о французе

По итогам короткой программы представитель США Илья Малинин занял первое место с результатом 108,16 балла. Второе место у японца Юмы Кагиямы, набравшего 103,07 балла. На третьей строчке расположился Адам Сяо Хим Фа из Франции (102,55). Россиянин Петр Гуменник набрал 86,72 балла и занимает 12-е место.
— Гуменнику будет очень сложно попасть в топ-5 или в топ-8. Нужно идти ва-банк, делать все самое сложное и наработанное. При этом чисто, как говорится: «Помирать, так с музыкой, со с щитом или на щите». Терять нечего. Петра, конечно, подбила эта ситуация с музыкой, это был не тот спортсмен который борется, что-то все же надломилось.
Меня, как хореографа, впечатлил Адам Сяо Хим Фа. Честно, больше, чем Малинин. Илья, конечно, дал огня, но истинное искусство в катании я все же увидел у Адама. Удивил Даниэль Грассль, профессионально очень вырос. Он уже не тот мальчик с которым мы работали. Очень достойно выступил юный спортсмен Чха Джунхван из Южной Кореи, — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.
Напомним, за несколько дней до выступления Гуменнику из-за проблем с авторскими правами пришлось заменить музыку в программе, которую он катал под саундтрек из фильма «Парфюмер». В итоге фигурист выступал под композицию Эдгара Акобяна «Waltz 1805».
Произвольная программа у мужчин на Олимпиаде пройдет 13 февраля.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.