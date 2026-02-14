Даже чемпионы боятся: 3 олимпийца о тревоге перед главным стартом

Олимпийские игры — это не только медали, но и огромное напряжение. Даже самые опытные спортсмены перед стартом могут нервничать, чувствовать дрожь или учащенное сердцебиение. Некоторые из них честно об этом говорили — и в этом нет ничего плохого. В нашей статье три истории российских олимпийцев, которые не скрывали: да, я волновался.
Петр Гуменник — фигурист, участник Олимпиады-2026
Фигурист Петр Гуменник дебютировал на зимних Олимпийских играх в Милане-Кортина-д’Ампеццо. В одном из интервью он рассказал, что за день до короткой программы не мог думать ни о чем, кроме соревнований.
Петр признался, что главным источником стресса для него стала сама идея Олимпиады — самого важного и крупоного международного старта в его жизни. Он отметил, что дополнительные сложности (нейтральный статус, проблемы с музыкой) даже помогали ему немного отвлечься, но основное напряжение исходило от осознания значимости момента.
Чтобы справиться с тревогой, он вспоминал совет своего тренера Тамары Москвиной: «Представь, что это просто Челябинск». Эта фраза помогла ему не терять концентрацию. После проката он отметил, что чувствовал не усталость, а «олимпийский заряд» — избыток энергии от пережитого напряжения. Петр Гуменник занял 12-е место на Олимпийских играх 2026 года в Милане, набрав 86,72 балла в короткой программе. Для Гуменника, как действующего чемпиона России, это второй международный турнир, и эксперты сходятся в том, что стабильность в произвольной программе может улучшить позицию. А заслуженный тренер Тамара Москвина заявила, что шансы на медали есть у всех, и Гуменнику нужно просто хорошо исполнить свою программу.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014)
Евгений Плющенко — четырехкратный олимпийский призер: золото в Турине (2006) и Сочи (2014) в командном турнире, серебро в Ванкувере (2010) и в Солт-Лейк-Сити (2002). Несмотря на такой опыт, он не скрывал, что перед каждым стартом испытывал сильный стресс.
В одном из интервью он прямо сказал: «Ты видишь олимпийские флаги, всю эту символику — и у тебя сразу начинается мандраж. Кто не был на Олимпиаде, тот не поймет». Как говорит сам Евгений, перед выступлением в Солт-Лейк-Сити он почти не спал несколько ночей. Перед Турином боялся не оправдать ожидания болельщиков после перенесенной травмы. А в Ванкувере шел на лед в подавленных чувствах и долго не мог сосредоточиться.
Но Плющенко смог совладать со своими чувствами и использовал страх как стимул. Его опыт показывает, что даже у легендарных олимпийских чемпионов бывают моменты слабости, но умение признать их и делает человека настоящим профессионалом своего дела.
Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам
Член сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов завоевал три золотые медали на Олимпиаде в Пекине (2022), став одним из самых успешных российских спортсменов. Но даже он признавался, что перед стартами испытывает сильную тревогу.
Перед масс-стартом на 50 км он чувствовал, как сердце колотится, как у новичка. За час до гонки он уходил в сторону, садился на снег и просто дышал, чтобы успокоиться. Его правило — не думать о конечном результате, а сосредоточиться только на первых 500 метрах. Эта техника «сужения фокуса» помогла ему выиграть все свои медали в состоянии, которое он называет спокойной тревогой. Благодаря своей выдержке Большунов даже получил неофициальное звание «короля лыж», которое присуждается за победу на одной Олимпиаде или чемпионате мира в гонках на дистанциях 30 и 50 км.
Эти три спортсмена — из разных поколений и дисциплин, но всех их объединяет честность. Они не стыдятся страха, потому что знают: паника перед стартом — признак значимости момента. А умение бороться до конца и справляться с эмоциями, несмотря на дрожь в теле, — делает их настоящими чемпионами.