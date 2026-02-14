Даже чемпионы боятся: 3 олимпийца о тревоге перед главным стартом

Чтобы справиться с тревогой, он вспоминал совет своего тренера Тамары Москвиной: «Представь, что это просто Челябинск». Эта фраза помогла ему не терять концентрацию. После проката он отметил, что чувствовал не усталость, а «олимпийский заряд» — избыток энергии от пережитого напряжения. Петр Гуменник занял 12-е место на Олимпийских играх 2026 года в Милане, набрав 86,72 балла в короткой программе. Для Гуменника, как действующего чемпиона России, это второй международный турнир, и эксперты сходятся в том, что стабильность в произвольной программе может улучшить позицию. А заслуженный тренер Тамара Москвина заявила, что шансы на медали есть у всех, и Гуменнику нужно просто хорошо исполнить свою программу.