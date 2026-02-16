Вайцеховская объяснила, как Россия изменила фигурное катание

— За те четыре года, что мировое парное катание было лишено российских фигуристов, оно претерпело довольно серьезные изменения. Прежде всего благодаря… российским специалистам. Дмитрий Савин и Федор Климов привезли в Милан четыре пары, с которыми работают совместно, а еще с двумя, в том числе с немецким дуэтом Минервой Хазе и Никитой Володиным, выигравшим прошлогоднее континентальное первенство, первый работал сам.



Выступающие за Грузию действующие чемпионы Европы Анастасия Метелкина и Лука Берулава — продукт школы Павла Слюсаренко. Американцы Чан и Хоу (как и не приехавшие по независящим от них причинам чемпионы США Ефимова и Митрофанов) подготовлены супружеским дуэтом из Бостона — Алексеем Летовым и Ольгой Ганичевой, а Галина и Андрей Пачины выводили на лед австралийцев.



Много лет назад, когда Алексей Ягудин уже стал олимпийским чемпионом и фактически завершил карьеру, а Татьяна Тарасова продолжала работать в Америке с не самыми выдающимися фигуристами, я как‑то спросила ее, зачем тратить время на тех, кто явно не претендует на первые роли. Легендарный специалист тогда объяснила, что такова профессия: тренер, как и спортсмен, мгновенно теряет форму, если перестаёт работать. Неважно, с кем именно ты работаешь, главное — оставаться в обойме, не утрачивать профессиональную хватку, навык непрерывной практики.



За исключением Климова, никто из перечисленных выше наставников не выступал на Играх в качестве спортсмена, да и по ходу тренерской карьеры олимпийского опыта толком не получал. И уж точно никому из них не доводилось готовить пару к битве за олимпийское золото. В Милане и Савин, и Климов, и Слюсаренко получили шанс по‑настоящему войти в элиту цеха — вернуться в Россию с совершенно иным опытом, чем был «до», — написала Вайцеховская.