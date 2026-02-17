Хамзат Чимаев и другие: топовые спортсмены, которые скрывают личную жизнь

Их имена вписаны в историю спорта благодаря медалям, рекордам и моментам, которые запомнили миллионы. Но, несмотря на свои достижения, они сознательно ушли из поля зрения публики: не транслируют свою жизнь в блогах, не участвуют в трендах и не превращают личные отношения в шоу. Вот три спортсмена, для которых тишина и спокойствие важнее славы.
Иван Посашков — самый скрытный спортсмен России
Иван Посашков — один из сильнейших российских шорт-трекистов своего поколения, который родился и вырос в Санкт-Петербурге. Его результаты на этапах Кубка мира и национальных чемпионатах стабильно входят в топ-5, а в командной эстафете он — ключевой участник. Иван вошел в основной состав команды, которая выступит на зимних Олимпийских играх в Милане (2026). Посашков выступает в качестве нейтрального спортсмена, будучи единственным участником из России на мужском шорт-треке.
Несмотря на такой уровень, Посашков практически неизвестен широкой публике. У него нет активных аккаунтов в соцсетях, он не участвует в рекламных кампаниях, не появляется на ток-шоу и почти не дает интервью. Даже после побед на крупных стартах он отказывается от пресс-подходов или отвечает коротко и по делу. Его жизнь строится вокруг тренировочного процесса, поэтому Иван предпочитает, чтобы его спрашивали исключительно о достижениях на льду. Свою личную жизнь спортсмен старается не афишировать и не дает никаких комментариев на эту тему.
Хамзат Чимаев — не афиширует личную жизнь
Хамзат Чимаев — боец чеченского происхождения, выступающий под флагом Объединенных Арабских Эмиратов. Его путь в ММА начался с любительских боев, но уже в 2018 году он дебютировал как профессионал. Всего за два года он прошел путь от региональных турниров до главного промоушена мира — UFC, где дебютировал в июле 2020 года и сразу же заявил о себе, победив Джона Филлипса.
С тех пор Чимаев последовательно обыграл Ли Цзинляна (2021), Гилберта Бернса (2022) и Кевина Холланда (2022), демонстрируя редкое сочетание борцовской базы, ударной мощи и хладнокровия. В октябре 2023 года он одержал важнейшую победу над бывшим чемпионом Камару Усманом, пройдя все пять раундов и выиграв единогласным решением судей. А уже в октябре 2024 года в Абу-Даби он нокаутировал удушающим приемом в первом раунде другого экс-чемпиона — Роберта Уиттакера.
В 2025 году Чимаев официально стал чемпионом UFC в среднем весе. Несмотря на мировую известность, он сознательно держится в стороне от публичной жизни. Он почти не дает интервью и не участвует в промо. А после боев он быстро покидает октагон, избегая словесных перепалок и медиа-шума.
Женат, воспитывает сына. Имя супруги Хамзат держит в строжайшей тайне и не выкладывает фото с семьей в публичный доступ. В одном из редких высказываний он отметил, что для него главное — не слава, а профессиональное мастерство. Именно эта установка делает его одним из самых уважаемых, но при этом самых закрытых чемпионов современности.
Юлия Липницкая — не выдержала испытания славой
В 15 лет Юлия Липницкая стала символом Олимпиады в Сочи-2014. Ее произвольная программа под музыку из «Списка Шиндлера» в командных соревнованиях потрясла мир: идеальная техника, зрелость и эмоциональная глубина вызвали слезы у миллионов зрителей. А президент России Владимир Путин лично поздравил ее с победой.
Но за этим триумфом скрывалась другая реальность. С ранних лет Липницкая жила в режиме тотального контроля: строгие диеты, тренировки на износ, постоянное внимание публики и критика. Все это привело к расстройству пищевого поведения. В 2017 году Юлия официально завершила спортивную карьеру, а позже стало известно, что она проходила лечение от анорексии в израильской клинике.
После паузы Юлия вернулась к фигурному катанию, но уже в качестве тренера. В 2018 году вместе с коллегами она открыла «Академию чемпионов Ильиных-Липницкой», пробовала себя в качестве комментатора на «Телеспорте» и участвовала в ледовых шоу. Сегодня она входит в состав Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», где работает тренером и помогает воспитывать новое поколение фигуристов.
Юлия по-прежнему остается крайне закрытым человеком. Она редко дает интервью и избегает светских мероприятий. В личной жизни она также предпочитает конфиденциальность. Известно только, что у нее есть дочь Каталина от отношений с фигуристом Владиславом Тарасенко, а в 2024 году Юлия вышла замуж за хореографа-постановщика Дмитрия Михайлова, в браке с которым у нее родился сын.
Их не интересуют лайки, тренды или публичные образы. Они продолжают заниматься своим делом — тихо, сосредоточенно, без лишнего внимания. И в этом нет ничего странного: не все хотят выставлять свою жизнь напоказ, даже если добились мировой известности.