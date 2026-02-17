Хамзат Чимаев и другие: топовые спортсмены, которые скрывают личную жизнь

Несмотря на такой уровень, Посашков практически неизвестен широкой публике. У него нет активных аккаунтов в соцсетях, он не участвует в рекламных кампаниях, не появляется на ток-шоу и почти не дает интервью. Даже после побед на крупных стартах он отказывается от пресс-подходов или отвечает коротко и по делу. Его жизнь строится вокруг тренировочного процесса, поэтому Иван предпочитает, чтобы его спрашивали исключительно о достижениях на льду. Свою личную жизнь спортсмен старается не афишировать и не дает никаких комментариев на эту тему.