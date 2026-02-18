Ричмонд
Тарасова заявила, что Петросян не сражается за золото

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала дебютное выступление российской фигуристки Аделии Петросян на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

18-летняя россиянка чисто исполнила короткую программу и получила от судей 72,89 балла. Трехкратная чемпионка России заняла пятое место, уступив американке Алисе Лю (76,59), а также японкам Монэ Тиба (74,00), Каори Сакамото (77,23) и Ами Накаи (78,71).

«Аделия идет пятой и в целом она откаталась именно на это место. Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке. Для нее это первый опыт выступления в таком звездном составе на Олимпийских играх. Послезавтра станет понятно, в какой форме она подойдет к произвольной программе. У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь», — сказала Тарасова.

Медали в женском одиночном катании будут разыграны по итогам произвольной программы, которая пройдет в четверг, 19 февраля. Начало — в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
