Тарасова заявила, что Петросян не сражается за золото

«Аделия идет пятой и в целом она откаталась именно на это место. Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке. Для нее это первый опыт выступления в таком звездном составе на Олимпийских играх. Послезавтра станет понятно, в какой форме она подойдет к произвольной программе. У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь», — сказала Тарасова.