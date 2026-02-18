Судья из США поставил прокат Петросян на Олимпиаде на 11-е место

Розенштайн оценил прокат Петросян в 67,26 балла, что на 5,63 балла меньше итогового результата. В его личном рейтинге она оказалась на 11-м месте. При этом лучше всех Розенштайн оценил свою соотечественницу Алису Лю, поставив ее на второе место и завысив ей реальную оценку на 3,47 балла.