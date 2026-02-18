Ричмонд
Судья из США поставил прокат Петросян на Олимпиаде на 11-е место

Американский судья Кевин Розенштайн поставил российскую фигуристку Аделию Петросян на 11-е место в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

18-летняя россиянка чисто исполнила короткую программу и получила от судей 72,89 балла. Трехкратная чемпионка России заняла пятое место, уступив американке Алисе Лю (76,59), а также японкам Монэ Тиба (74,00), Каори Сакамото (77,23) и Ами Накаи (78,71).

Розенштайн оценил прокат Петросян в 67,26 балла, что на 5,63 балла меньше итогового результата. В его личном рейтинге она оказалась на 11-м месте. При этом лучше всех Розенштайн оценил свою соотечественницу Алису Лю, поставив ее на второе место и завысив ей реальную оценку на 3,47 балла.

Наивысшие оценки Петросян поставили казахстанская судья Надежда Парецкая (76,23) и арбитр из Израиля Анна Кантор (75,23). В их личном рейтинге россиянка заняла третье место.

Стоит отметить, что оценка Розенштайна не повлияла на итоговый балл Петросян, поскольку в текущей системе судейства ISU минимальная и максимальная оценки отбрасываются, а итоговый результат рассчитывается по средней оценке оставшихся семи судей.

Медали в женском одиночном катании будут разыграны по итогам произвольной программы, которая пройдет в четверг, 19 февраля. Начало — в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
