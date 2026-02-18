Ричмонд
Стало известно время выхода Петросян в произвольной программе

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Свои произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени. Аделия Петросян выйдет на лед в 00:16 (мск).

Порядок выступления фигуристок определяется результатами короткой программы. Петросян заняла пятое место и будет выступать второй в последней сильнейшей разминке под 20-м стартовым номером. Всего в произвольной программе выступят 24 фигуристки.

Выступление Петросян начнется в 00:16 по московскому времени. После нее выступят еще четыре фигуристки, опередившие ее по итогам короткой программы: Монэ Тиба (74,00), Алиса Лю (76,59), Каори Сакамото (77,23) и Ами Накаи (78,71).

Олимпийские медали будут разыграны по сумме баллов за короткую и произвольную программы. Петросян по итогам первого проката набрала 72,89 балла.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
