Стало известно время выхода Петросян в произвольной программе

Свои произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени. Аделия Петросян выйдет на лед в 00:16 (мск).
Порядок выступления фигуристок определяется результатами короткой программы. Петросян заняла пятое место и будет выступать второй в последней сильнейшей разминке под 20-м стартовым номером. Всего в произвольной программе выступят 24 фигуристки.
Выступление Петросян начнется в 00:16 по московскому времени. После нее выступят еще четыре фигуристки, опередившие ее по итогам короткой программы: Монэ Тиба (74,00), Алиса Лю (76,59), Каори Сакамото (77,23) и Ами Накаи (78,71).
Олимпийские медали будут разыграны по сумме баллов за короткую и произвольную программы. Петросян по итогам первого проката набрала 72,89 балла.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.