Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авербух прокомментировал девять падений Петросян на тренировке

Чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух отреагировал на падения Аделии Петросян перед произвольной программой на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На вчерашней тренировке 18-летняя фигуристка совершила 17 попыток четверного тулупа и сумела успешно приземлить лишь пять из них. Девять прыжков завершились падениями, еще три прыжка были сорваны и завершились «бабочками».

«Эта тренировка не говорит ни о чем. Уверен, что Аделия — настоящий боец. Она не раз демонстрировала, что может в нужном месте показывать то, что нужно. Даже если бы она выполнила на тренировке 100 попыток чисто, это бы не гарантировало, что она прыгнет его на соревнованиях. Если она даже бы из 100 попыток не прыгнула ни одной, это бы не означало, что на соревнованиях она бы не выполнила прыжок. То, что этот прыжок есть в ее арсенале, — это самое главное. Все остальное — это сферы в области психологии и физики. Надеюсь, что Аделия с этим справится», — сказал Авербух.

Сегодня днем Петросян проведет заключительную тренировку перед произвольной программой, по итогам которой будет принято решение — включать ли в нее четверные прыжки. Во многом именно от их наличия зависит, сможет ли российская фигуристка побороться за медали.

Олимпийские медали будут разыграны по сумме баллов после короткой и произвольной программ. По итогам короткой программы Петросян получила от судей 72,89 балла и заняла пятое место, уступив американке Алисе Лю (76,59), а также японкам Монэ Тиба (74,00), Каори Сакамото (77,23) и Ами Накаи (78,71).

Произвольные программы фигуристки покажут сегодня, 19 февраля. Начало — в 21:00 по московскому времени. Выступление Петросян начнется в 0:16 по московскому времени. После нее выступят еще четыре фигуристки, опередившие ее по итогам короткой программы.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе фигурист Петр Гуменник, который занял итоговое шестое место.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше