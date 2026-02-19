Авербух прокомментировал девять падений Петросян на тренировке

На вчерашней тренировке 18-летняя фигуристка совершила 17 попыток четверного тулупа и сумела успешно приземлить лишь пять из них. Девять прыжков завершились падениями, еще три прыжка были сорваны и завершились «бабочками».
«Эта тренировка не говорит ни о чем. Уверен, что Аделия — настоящий боец. Она не раз демонстрировала, что может в нужном месте показывать то, что нужно. Даже если бы она выполнила на тренировке 100 попыток чисто, это бы не гарантировало, что она прыгнет его на соревнованиях. Если она даже бы из 100 попыток не прыгнула ни одной, это бы не означало, что на соревнованиях она бы не выполнила прыжок. То, что этот прыжок есть в ее арсенале, — это самое главное. Все остальное — это сферы в области психологии и физики. Надеюсь, что Аделия с этим справится», — сказал Авербух.
Сегодня днем Петросян проведет заключительную тренировку перед произвольной программой, по итогам которой будет принято решение — включать ли в нее четверные прыжки. Во многом именно от их наличия зависит, сможет ли российская фигуристка побороться за медали.
Произвольные программы фигуристки покажут сегодня, 19 февраля. Начало — в 21:00 по московскому времени. Выступление Петросян начнется в 0:16 по московскому времени. После нее выступят еще четыре фигуристки, опередившие ее по итогам короткой программы.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе фигурист Петр Гуменник, который занял итоговое шестое место.