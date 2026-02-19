Авербух прокомментировал девять падений Петросян на тренировке

«Эта тренировка не говорит ни о чем. Уверен, что Аделия — настоящий боец. Она не раз демонстрировала, что может в нужном месте показывать то, что нужно. Даже если бы она выполнила на тренировке 100 попыток чисто, это бы не гарантировало, что она прыгнет его на соревнованиях. Если она даже бы из 100 попыток не прыгнула ни одной, это бы не означало, что на соревнованиях она бы не выполнила прыжок. То, что этот прыжок есть в ее арсенале, — это самое главное. Все остальное — это сферы в области психологии и физики. Надеюсь, что Аделия с этим справится», — сказал Авербух.