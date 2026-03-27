Роднина: Валиева — не просто «попрыгунчик», у нее есть катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возвращении Камилы Валиевой после дисквалификации. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

На прошлой неделе 19-летняя фигуристка в Санкт-Петербурге выступила с первым соревновательным прокатом после дисквалификации. Валиева получила 70,09 балла за короткую программу и помогла сборной Москвы выиграть Кубке Первого канала.

«Здорово, что Камила решила вернуться. Следующий сезон и официальные старты дадут ответ, насколько сильно сказались годы вне соревновательного льда на её форме. Одно дело прыгать четверные на тренировках и коммерческих турнирах, а другое — во время настоящего проката. Но в арсенале у Валиевой есть не только прыжки, и это радует. Валиева — не просто “попрыгунчик”, у неё есть катание», — сказала Роднина.

В декабре 2025 года закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой, которую она получила из-за наличия в допинг-пробе запрещенного препарата триметазидина. Незадолго до возвращения фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренироваться в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.