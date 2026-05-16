Спорт после 45: как тренируются Ягудин, Авербух и другие спортсмены

С возрастом атлеты не снижают активность, но плавно смещают фокус внимания и выбирают вместо экстремальных нагрузок функциональность. В нашей статье четыре примера из жизни известных спортсменов, которые продолжают тренироваться после 45.
Алексей Ягудин: продолжает выходить на лед
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин давно не профессиональный спортсмен, но форму поддерживает регулярно. В одном из интервью он рассказал, что уже не ходит в тренажерный зал, потому что ему хватает и раскаток.
У 46-летнего фигуриста за плечами годы интенсивных нагрузок, которые напоминают о себе до сих пор. Поэтому сейчас главный принцип Ягудина — постоянная, но щадящая активность. Вместо изнурительных тренировок — ежедневные раскатки и работа над шоу-программами, а нагрузка дозируется с учетом старых травм и самочувствия.
При этом Ягудин не скрывает, что и питается теперь иначе, поскольку ограничивающие рамки немножко ослаблены. Ягудин признается, что очень любит вкусно поесть и не видит ничего криминального для человека, которому чуть за 45.
Илья Авербух: нашел себя как продюсер
52-летний Илья Авербух давно не тренируется как профессиональный фигурист, но физическая активность остается частью его жизни — теперь в другом формате. Спорт из карьеры превратился в бизнес: он продюсирует ледовые шоу, ставит танцы, участвует в проектах.
Однако полностью без движения он не остается. Репетиции с профессиональными фигуристами и контроль над шоу-номерами требуют постоянной вовлеченности и физической активности.
Авербух — пример того, как после 45 можно поддерживать форму и оставаться в тонусе через профессиональную деятельность. Он совмещает легкую физическую активность (репетиции, участие в ледовых проектах) с активной продюсерской деятельностью. Спорт для него уже неотъемлемый образ жизни и работа.
Светлана Мастеркова: катается на коньках и танцует
Двукратная олимпийская чемпионка по бегу Светлана Мастеркова в свои 58 лет не представляет жизни без движения. По ее словам, спорта в ее жизни очень много. Она рассказывала, что захотела научиться кататься на коньках — и теперь катается. Мечтала встать на лыжи — стала участницей лыжных гонок и даже лыжного марафона. Это было непросто, но принесло ей большую радость. А еще она всегда хотела научиться танцевать — и тоже сделала это.
При этом Мастеркова не гоняется за рекордами, а получает удовольствие от процесса. Много гуляет со своей собачкой породы мультипу, также входит в жюри шоу «Удивительные люди», что позволяет ей оставаться в публичном поле, но при этом не требует запредельных физических нагрузок. Она чувствует себя в полном порядке, настроение у нее прекрасное. Она живет, не унывает, полна новых надежд и планов, продолжает работать на телевидении.
Николай Пронин: тренируется 5 раз в неделю по часу
47-летний бывший хоккеист, а ныне тренер «Сочи» по физподготовке Николай Пронин — пример железной дисциплины. На вопрос, сколько нужно тренироваться, чтобы поддерживать форму, он отвечает: пять раз в неделю, от 45 минут до часа. Он старается тренироваться практически каждый день, хотя многое зависит от расписания и переездов, но пять раз в неделю он занимается всегда.
При этом Пронин подчеркивает, что длительные тренировки — не его метод. Он ушел от долгих занятий, потому что уже доказано: более короткие интенсивные тренировки с минимумом пауз гораздо эффективнее.
Его отличает от многих готовность вставать в пять утра, если это нужно. По его словам, энергия для этого либо есть, либо ее нет — это должно быть в характере человека. Он себя всегда заставит, ему несложно встать в пять утра и пойти в зал, признается Пронин.
Ни один из этих спортсменов не забросил движение. И у каждого есть свой ответ на вопрос, как оставаться в тонусе после 45. Главный вывод, что с возрастом стоит подбирать ту нагрузку, которая подходит именно вам.