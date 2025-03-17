Как научиться кататься на коньках: базовые элементы и советы начинающим

Хореограф-постановщик, тренер по фигурному катанию, судья первой категории, рефери Екатерина Бочкова делится наблюдением: «Некоторые новички особо не задумываются о технике — выходят на лед и сразу же едут. Они хорошо чувствуют тело, начинают движение на льду, и у них получается. Так бывает и с детьми, и со взрослыми. Освоение техники приходит к ним уже потом. Но есть люди, которым нужно больше времени для старта». Екатерина Бочкова уверена, что в любом возрасте можно научиться не только кататься на коньках, но также вращаться и прыгать.